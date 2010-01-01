خيمي يجتاز مقابلة لجنة الانتخابات باللغة الإنجليزية

وكالات /سما/

الرياض/سما- خضع حاتم خيمي لمقابلة شخصية أمام لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء، ضمن إجراءات التحقق من استيفاء متطلبات الترشح لمنصب رئيس الاتحاد. استغرقت الجلسة، التي أجريت عبر الاتصال المرئي، حوالي ساعة واحدة.

تألف فريق المقابلة من أربعة إلى خمسة أعضاء، بينهم عضو بريطاني. تناولت الأسئلة عدة محاور شملت رؤية خيمي لقيادة الاتحاد وأهدافه الاستراتيجية وخططه لتطوير كرة القدم السعودية، إضافة إلى أولوياته في حالة فوزه برئاسة مجلس الإدارة والقضايا المتعلقة بالحوكمة والإدارة والعلاقات الدولية.

شملت المقابلة محوراً سلوكياً وقيادياً موسعاً استهدف استكشاف شخصية خيمي وأسلوب تفكيره وطريقة تعامله مع المواقف المختلفة. تضمنت الأسئلة مواقف افتراضية تتعلق بإدارة الضغوط الإعلامية والتعامل مع الانتقادات والأزمات واتخاذ القرارات في الظروف الحساسة، بهدف تقييم قدرته على إدارة منظومة الاتحاد في بيئة تتطلب قرارات سريعة ومتوازنة.

أجاب خيمي على جميع أسئلة المقابلة باللغة الإنجليزية. وأشارت مصادر مقربة من لجنة الانتخابات إلى أن خيمي بدا مرتاحاً خلال مراحل كثيرة من الجلسة وأجاب بثقة على مختلف المحاور. خصصت الجلسة وقتاً أيضاً لمناقشة خبراته الإدارية والمهنية ومدى فاعلية أدواره خلال السنوات الخمس الأخيرة.

اختار خيمي أن تُجرى المقابلة عبر الاتصال المرئي نظراً لوجوده خارج السعودية، رغم أن بعض أعضاء الفريق رأوا أن عقدها حضورياً قد يكون الخيار الأفضل.

لم تكشف لجنة الانتخابات حتى الآن عن تقييمها الرسمي لنتيجة المقابلة أو مدى اجتياز خيمي لمتطلب إجادة اللغة الإنجليزية، التزاماً منها بسرية الإجراءات إلى حين استكمال بقية مراحل العملية الانتخابية.

يحمل خيمي درجة الماجستير في تصميم وإدارة الوسائط الإعلامية من جامعة ميامي، حيث درس في الفترة بين 2011 و2014. يعمل عضواً في هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة منذ 21 عاماً، وقدّم معظم مقرراته باللغة الإنجليزية.

شغل خيمي رئاسة نادي الوحدة نحو سبعة أشهر في الموسم الماضي، وعمل مستشاراً فنياً لنادي الخلود في اختيار اللاعبين لأكثر من عامين خلال الفترة بين 2023 و2025. يشارك أيضاً كعضو في صندوق استثماري أوروبي مقره لندن، ويعمل مستشاراً رياضياً في برنامج «كورة» منذ 2010، وعمل محللاً فنياً في برنامج تبثه شبكة روتانا خليجية حتى عام 2025.

قائمة خيمي تضم خبرات إدارية وقانونية ومالية وفنية وأكاديمية ودولية. يتصدرها بصفته رئيساً سابقاً لنادي الوحدة وأكاديمياً وإعلامياً، بينما يتولى المحامي خالد أبو راشد الملف القانوني بخبرته في الأنظمة واللوائح الرياضية وكرئيس سابق للجنة المحامين بمنطقة مكة.

تضم القائمة الدكتور سلطان الحربي المتخصص في السياحة الرياضية واستضافة الأحداث الكبرى، والبروفيسور محمد القحطاني أستاذ القانون والخبير في الحوكمة والتشريعات المؤسسية، والبروفيسورة فاطمة المؤيد عميدة كلية علوم الرياضة بجامعة الأميرة نورة وخبيرة في تطوير الرياضة النسائية.

تشمل القائمة أيضاً محمد الخليفة الرئيس السابق لنادي الخلود، ومحمد القاسم الرئيس السابق لنادي التعاون، والدكتور عبدالله النعيم المتخصص في إدارة المخاطر المالية والعلاقات الدولية، وعبدالعزيز الرويلي نائب رئيس نادي العروبة السابق.

استعان خيمي كذلك بخبرات دولية من السويسري جيمي بيريشا المتخصص في الحوكمة الرياضية والتواصل مع الاتحاد الدولي، والدكتور المغربي حسن خربوش الخبير في التطوير الفني وإدارة المنشآت الرياضية. يتولى عادل البطي مهام الأمين العام للقائمة.

سيخضع خالد الغامدي، المرشح الآخر لرئاسة الاتحاد، لمقابلته الشخصية في الأربعاء. لم تتأكد معلومات عن مدى إجادته اللغة الإنجليزية بطلاقة.

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