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هوليوود والفضائح

خبر : جاريد ليتو يفقد دور رئيسي في فيلم "Assassination" بسبب اتهامات جنسية

الأربعاء 05 أغسطس 2026 06:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جاريد ليتو يفقد دور رئيسي في فيلم "Assassination" بسبب اتهامات جنسية



وكالات /سما/

لوس أنجلوس/سما- استبعدت جهات إنتاج الفيلم السينمائي "Assassination" الممثل الأمريكي جاريد ليتو من دور رئيسي مخطط له، وذلك على خلفية تراكم اتهامات موجهة إليه بسوء السلوك الجنسي، بحسب ما نقله موقع Page Six المتخصص بأخبار الترفيه.

كان ليتو مهتماً بالمشاركة في الفيلم الذي يعود إخراجه إلى باري ليفنسون، لكن فريق الإنتاج قرر في النهاية عدم المضي قدماً في التعاقد معه. وفق مصدر مطلع، ساهمت في هذا القرار عدة عوامل، منها الأداء المتواضع لفيلم ليتو السابق "Tron: Ares"، إلا أن السبب الجوهري كان تقرير استقصائي نشرته مجلة Air Mail سنة 2025 اتهمت فيه تسع نساء ليتو بممارسات جنسية منافية.

أضافت الضغوط على الممثل بثّ وثائقي من هيئة الإذاعة البريطانية BBC بعنوان "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret" تضمّن شهادات عشر نساء إضافيات، رفعن اتهامات جديدة ضد ليتو عن وقائع تعود إلى الفترة الممتدة بين 2002 و2016، حين كن بأعمار تتراوح بين 16 و18 سنة. رفض ليتو نفسه كل الاتهامات، سواء ما ورد في التقرير الصحفي أو الفيلم الوثائقي.

يتناول فيلم "Assassination" قصة الصحفية الأمريكية دوروثي كيلغالين التي فارقت الحياة في ظروف غامضة بينما كانت تحقق في اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي. ويقوم ببطولة العمل كل من براين كرانستون وبريندان فريزار.

يُعتبر ليتو من نجوم هوليوود البارزين، وهو ممثل وموسيقار أمريكي حائز على جائزة الأوسكار اشتهر بأدوار في أفلام مثل "Dallas Buyers Club" و"Blade Runner 2049" و"House of Gucci". جسّد شخصية الجوكر في فيلم "Suicide Squad"، كما يقود فرقة الروك الأمريكية "Thirty Seconds to Mars".

#جاريد ليتو #السينما الأمريكية #الفضائح الفنية

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