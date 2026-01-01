قطار ركاب يصطدم بمقطورة تبن بسبب سائق جرار تحت تأثير الكحول بشمال بولندا

وكالات /سما/

بولندا/سما- وثّقت لقطات فيديو اللحظة التي اصطدم فيها قطار ركاب بسرعة عالية بمقطورة محملة برزم التبن في مقاطعة تشتيف بشمال بولندا، بعد أن توقفت المقطورات فوق معبر السكك الحديدية عندما عبر جرار يقوده سائق تحت تأثير الكحول.

وقع الحادث ظهر يوم 3 آب/أغسطس الجاري، والقطار يقل حوالي 500 راكب. يظهر في الفيديو الجرار وهو يتجاوز السكة قبل أن تتوقف المقطورات فوق القضبان، رغم أن الحواجز كانت مغلقة وإشارات التحذير مُشعّلة، مما لم يسمح للقطار القادم بالتوقف في الوقت المناسب، فاصطدم بالمقطورة بقوة.

أكدت شركة السكك الحديدية الحكومية البولندية أن سائق الجرار، البالغ من العمر 67 سنة، كان تحت تأثير الكحول وتجاهل الإشارات المتعددة قبل أن يدخل معبر السكك الحديدية في لحظة اقتراب القطار. رغم الخطورة الشديدة للحادث والعدد الكبير من الركاب على متن القطار، لم تُسجّل أي إصابات بين الركاب أو طاقم القطار.

من المتوقع أن يواجه سائق الجرار اتهامات جنائية نتيجة تصرفه الخطير. وكشفت السلطات البولندية أن معابر السكك الحديدية تشهد حوالي 200 حادث سنويًا في البلاد، فيما أسفرت الحوادث المسجلة خلال العام الماضي عن 58 وفاة و18 إصابة خطيرة.