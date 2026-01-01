جولدمان ساكس: برنت بين 80 و90 دولارًا مع استمرار عدم اليقين في الشرق الأوسط

وكالات /سما/

توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن يبقى خام برنت محصورًا في نطاق سعري يتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل، في الوقت الذي تظل فيه آفاق التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران غير واضحة، أو قد يحدث تصعيد كبير بينهما.

أشار البنك في تقرير له إلى أن القيمة العادلة الحالية لبرنت تقترب من 80 دولارًا للبرميل. وأوضح أن الأسواق تقيّم مخاطر محدودة نسبيًا، بينما تستمر حالة عدم التيقن بشأن تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط، حيث كان السعر قريبًا من 85 دولارًا في وقت إصدار التقرير.

على الرغم من انخفاض أسعار النفط بعد تأجيل الولايات المتحدة عمليات عسكرية مخطط لها ضد إيران وظهور بعض الإشارات الإيجابية حول محادثات ملاحة مضيق هرمز، لا تزال أسواق النفط الفعلية تشهد نقصًا حادًا في الإمدادات، وفقًا لتحليل البنك.

انخفضت المخزونات النفطية المرئية عالميًا بحوالي 6.3 مليون برميل يوميًا خلال أسبوعين، نتيجة تراجع التدفقات من الخليج والبحر الأحمر وتراجع الصادرات الروسية مع ارتفاع الطلب الآسيوي. وتراجعت صادرات النفط من الخليج إلى حوالي 36% من مستوياتها قبل الحرب الحالية، مقابل 80% في أوائل يوليو.

كما أسهمت قيود الملاحة في البحر الأحمر، التي فرضتها جماعة الحوثي، في تقليل الطاقة الاستيعابية لناقلات النفط بنسبة 22% منذ إعلان الحصار. وشهدت الصادرات الروسية انخفاضًا إضافيًا بحوالي 1.3 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بسبب اضطرابات متكررة في عمليات التحميل بمحطة خط أنابيب الاتحاد (CPC) على البحر الأسود.

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