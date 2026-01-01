  1. الرئيسية
  2. الرياضة

انتقالات أبها

خبر : أبها يضم الجناح الفرنسي غوري تعزيزًا لخطته الهجومية

الأربعاء 05 أغسطس 2026 06:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبها يضم الجناح الفرنسي غوري تعزيزًا لخطته الهجومية



وكالات /سما/

الرياض/سما- أتمّ نادي أبها السعودي الاتفاق على ضم الجناح الفرنسي أليمامي غوري، بعد شراء عقده من باريس إف سي الفرنسي، وسط سعي الفريق لتعزيز خياراته الهجومية في الموسم المقبل.

أعلن النادي الصفقة عبر حسابه بمنصة «إكس»، برسالة تشير إلى قدرات غوري البدنية والفنية، حيث أشارت إلى أن «السرعة لها عنوان»، مؤكدة اعتماد الجهاز الفني عليه في دعم المسار الهجومي للفريق.

يندرج التعاقد مع غوري ضمن سلسلة تحركات انتقالية نفذتها إدارة أبها في الفترة الصيفية الراهنة، بهدف بناء تشكيلة منافسة بعد عودتها إلى دوري المحترفين، حيث عملت على تقوية مختلف المراكز بعناصر محلية وأجنبية مع الحفاظ على لاعبين محوريين.

شملت تحركات الفريق السابقة تعاقدات مع المدافع السنغالي عبدو ديالو والحارس الفرنسي دونوفان ليون، إضافة إلى الحراس مصطفى ملائكة وعبد الكريم دارسي، والوسطي الفرنسي لورينتز روزييه. جدّد النادي عقود ناصر الدعجاني ومحمد حمسل، واستبقى الهولندي جوريان غاري.

وسيبدأ أبها مشاركته في دوري روشن السعودي في 13 من أغسطس/آب بمواجهة الحزم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالرياض.

اقرأ أيضًا:

#كرة القدم #دوري روشن السعودي #نادي أبها

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال ترامب عن غزة و استقبال لاجئين فلسطينيين في اخر تصريحاته ؟؟ ..

نتنياهو للعالم: افتحوا أبوابكم أمام سكان غزة الراغبين في المغادرة

سلطة النقد: حكومة نتنياهو توافق على ترحيل 4.5 مليار شيكل من الفائض في الأراضي الفلسطينية

وفد "حماس" يغادر القاهرة إلى إسطنبول للتشاور وسط تحفظات على مسار المفاوضات

بعد إنذار "مجلس السلام".. إسرائيل تقيد عمليات الاغتيال وتخفض وتيرة هجماتها على غزة

دحلان على تواصل مباشر مع كوشنر... جهود مكثفة لتطبيق هدنة الـ14 يوماً في غزة

لبنان: توقيف السفير الفلسطيني السابق في بيروت بطلب من السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: الإدارة الأمريكية أرسلت لنا مسودة بشأن اتفاق غزة و"لم نوافق عليها"

بعد إنذار "مجلس السلام".. إسرائيل تقيد عمليات الاغتيال وتخفض وتيرة هجماتها على غزة

وفد "حماس" يغادر القاهرة إلى إسطنبول للتشاور وسط تحفظات على مسار المفاوضات

IMG_5945

آلاف الفلسطينيين يشيّعون 112 شهيدًا في واحدة من أكبر جنازات الحرب بغزة

سلطة النقد: حكومة نتنياهو توافق على ترحيل 4.5 مليار شيكل من الفائض في الأراضي الفلسطينية