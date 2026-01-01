أبها يضم الجناح الفرنسي غوري تعزيزًا لخطته الهجومية

وكالات /سما/

الرياض/سما- أتمّ نادي أبها السعودي الاتفاق على ضم الجناح الفرنسي أليمامي غوري، بعد شراء عقده من باريس إف سي الفرنسي، وسط سعي الفريق لتعزيز خياراته الهجومية في الموسم المقبل.

أعلن النادي الصفقة عبر حسابه بمنصة «إكس»، برسالة تشير إلى قدرات غوري البدنية والفنية، حيث أشارت إلى أن «السرعة لها عنوان»، مؤكدة اعتماد الجهاز الفني عليه في دعم المسار الهجومي للفريق.

يندرج التعاقد مع غوري ضمن سلسلة تحركات انتقالية نفذتها إدارة أبها في الفترة الصيفية الراهنة، بهدف بناء تشكيلة منافسة بعد عودتها إلى دوري المحترفين، حيث عملت على تقوية مختلف المراكز بعناصر محلية وأجنبية مع الحفاظ على لاعبين محوريين.

شملت تحركات الفريق السابقة تعاقدات مع المدافع السنغالي عبدو ديالو والحارس الفرنسي دونوفان ليون، إضافة إلى الحراس مصطفى ملائكة وعبد الكريم دارسي، والوسطي الفرنسي لورينتز روزييه. جدّد النادي عقود ناصر الدعجاني ومحمد حمسل، واستبقى الهولندي جوريان غاري.

وسيبدأ أبها مشاركته في دوري روشن السعودي في 13 من أغسطس/آب بمواجهة الحزم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالرياض.

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