إطلالات صيفية عصرية للمحجبات من وحي مدونات الموضة

وكالات /سما/

تسعى الفتيات المحجبات إلى خيارات أزيائية توفق بين الأناقة والراحة، محافظة على لمسات عصرية مميزة. مع بداية كل موسم صيفي، تقدم مدونات الموضة الأفكار المتجددة لتنسيقات متنوعة تناسب جميع الأذواق والمناسبات، من الإطلالات الكاجوال اليومية إلى التنسيقات الأنيقة للخروجات والسفر والمناسبات المسائية.

تتميز هذه الاختيارات بالألوان الهادئة التي تعكس أجواء الموسم، والقصات الواسعة المريحة، والخامات الخفيفة. يأتي تنسيق الحجاب مع الأزياء والإكسسوارات بأسلوب يضيف توازنًا عصريًا على الإطلالة الكاملة.

تقدم مدونة الموضة رغد إطلالة بسيطة وأنيقة عبر تنسيق مونوكروم بدرجات البيج الهادئة، وهي من أبرز صيحات الموسم الحالي. اختارت فستانًا طويلًا بقصة انسيابية وأكمام واسعة، ونسقته مع حجاب بدرجة متقاربة، مما منح الإطلالة تناغمًا يعكس أسلوب الفخامة الهادئة. أكملت الإطلالة بحقيبة جلدية بنية اللون ونظارة شمسية كلاسيكية لتضيف تبايناً ناعماً.

تثبت مدونة الموضة رهف الشامي أن الحجاب الأسود ليس حكرًا على الفصول الباردة، بل يمكن تنسيقه بأناقة صيفية مع الألوان الهادئة والمنعشة. اختارت قميصًا باللون الأزرق السماوي مزيناً بتطريزات بيضاء ناعمة، ونسقته مع تنورة بيضاء واسعة. جاء الحجاب الأسود ليمنح الإطلالة تبايناً أنيقاً يبرز رقة الألوان، وأضافت نظارة شمسية كبيرة وأساور معدنية لتعزيز الطابع العصري.

تقدم مدونة الموضة دلال الدوب تنسيقاً صيفياً ناعماً وأنثوياً يجمع بين اللون الوردي الفاتح والحجاب الأبيض. اختارت فستانًا طويلًا باللون الوردي ونسقته مع بليزر من الدرجة ذاتها للحفاظ على صيحة المونوكروم، بينما جاء الحجاب الأبيض ليمنح اللوك إشراقة وحيوية. أضفت حقيبة وحذاءً باللون البرغندي للتبايين دون أن يطغيا على نعومة اللون الوردي.

تقدم مدونة الموضة سهى طه تنسيقاً يعتمد على الألوان الترابية، الحاضرة بقوة في صيحات هذا الموسم. اختارت حجاباً بنياً ونسقته مع قميص أبيض واسع مزيناً بتطريزات برية بدرجات بنية، لتحقيق تناغم الإطلالة. أكملت الإطلالة ببنطلون أسود يمنحها لمسة كلاسيكية، مع نظارة شمسية كبيرة تضيف طابعاً عصرياً.

تجمع مدونة الموضة سحر فؤاد بين اللون الأصفر، أحد ألوان الموسم الرئيسية، والحجاب البيج الهادئ. اختارت قميصاً مخططاً باللون الأصفر ونسقته مع بنطلون أبيض واسع، وأضاف الحجاب توازناً أنيقاً خفف من حدة اللون. أكملت الإطلالة بحقيبة كريمية وصندل مسطح.

تعكس إطلالة مدونة الموضة يارا النملة روح الصيف عبر تنسيق بسيط يجمع بين القطع الأساسية والألوان الحيوية. اختارت قميصاً أبيض بسيطاً ونسقته مع بنطلون واسع باللون المرجاني مزيناً بوشاح خصر منقوش بدرجات لونية منعشة. جاء الحجاب الأبيض ليحافظ على نقاء التنسيق ويبرز إشراقة الألوان في تنسيق مثالي للأجواء الحارة. أكملت الإطلالة بحقيبة باللون المرجاني نفسه لتطبيق صيحة تنسيق الإكسسوارات مع القطع الأساسية بأسلوب متناغم.