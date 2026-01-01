قائمة العصيمي تواجه خطر الاستبعاد من سباق رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

وكالات /سما/

الرياض/سما- تواجه قائمة المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم شاكر العصيمي صعوبات كبيرة في مرحلة فحص الملفات، مع احتمال قوي باستبعادها من السباق الانتخابي بسبب عدم استيفاء عدد من الاشتراطات النظامية.

تتمثل أبرز الملاحظات التي تواجهها القائمة في اعتماد العصيمي على تزكيات صادرة من أندية لا تملك عضوية الجمعية العمومية للاتحاد، إذ استعان بدعم من فرق تنتمي إلى درجات لا تُعتبر من الأعضاء الفاعلين، الأمر الذي قد يجعل هذه التزكيات غير مستوفية للمتطلبات النظامية المنصوص عليها.

لا تقتصر التحديات على ملف التزكيات فحسب؛ فالقائمة تواجه أيضًا عقبات تتعلق باستيفاء بعض أعضاء مجلس الإدارة المقترح لشروط الخبرة الإدارية المحددة في اللائحة الانتخابية.

ضمّت قائمة العصيمي الدكتور محمد الحارثي وضيف الله الثقفي نائبين للرئيس، بالإضافة إلى شرف النمري، وسامي الحمود، ومحمد القثامي، وعبد الرحمن العنزي، وطلال الحارثي، وعبد الرحمن الأحمد، وعبد الله الطويرقي، ونوف الخماش، وهدى الشايب كأعضاء في مجلس الإدارة.

وتجاوز حجم التحديات أمام المرشحين شروط الملف التقليدية، إذ تفرض لائحة الانتخابات على جميع المرشحين لمنصب الرئيس إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، وتخضع أكثر من 3 قوائم لخطر الخروج من السباق بسبب عدم استيفاء هذا الشرط الأساسي.

تتولى شركة بريطانية متخصصة في الدراسات اللغوية تنفيذ اختبارات اللغة الإنجليزية للمرشحين على منصب الرئيس. خضع عدد منهم للاختبارات، مع استكمال بقية المقابلات في الأيام اللاحقة.

تطبق لجنة الاختبار معايير دقيقة جدًا في التقييم، حيث تمتد المقابلات الشخصية في كثير من الأحيان لأكثر من ساعة ونصف، يتم خلالها قياس القدرة على التحدث والتواصل وإدارة الحوار باللغة الإنجليزية بما يتناسب مع متطلبات المنصب.

توقعت المصادر انتهاء لجنة الانتخابات من دراسة وفحص جميع الملفات والقوائم بحلول يوم الجمعة، تمهيدًا لإعلان القوائم الأولية للمرشحين في اليوم التالي.

استقبل الاتحاد طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس، بهدف اختيار مجلس إدارة جديد للدورة الممتدة حتى عام 2030. بدأت لجنة الانتخابات أعمال فحص ومراجعة الملفات والتحقق من استيفاء جميع الشروط النظامية، على أن تستمر العملية حتى 7 أغسطس قبل إعلان النتائج الأولية.

خُصصت الفترة من 9 إلى 13 أغسطس لاستقبال الطعون والتظلمات على القوائم الأولية، فيما ينظر مركز التحكيم الرياضي السعودي في تلك الطعون خلال الفترة من 15 إلى 23 أغسطس، قبل إعلان النتائج في 24 أغسطس.

يوافق 25 أغسطس آخر موعد لانسحاب أي مرشح، بينما تُعلن القوائم النهائية في 26 أغسطس، لتنطلق بعدها الحملات الانتخابية حتى 29 أغسطس، قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في 30 أغسطس لاختيار الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.