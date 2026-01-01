مسلسل حب ع ورق.. انقلاب كبير بكشف أسرار عائلية

وكالات /سما/

شهدت الحلقة 38 من مسلسل "حب ع ورق" منعطفاً درامياً حاسماً، حيث اتخذت الشخصيات الرئيسية قرارات سيغيّر مسار أحداث العمل بشكل جذري.

في أحد المشاهد الفاصلة، اعترفت شخصية لين لعمتها هالة عن شعورها الحقيقي، قائلة إنها تحب أوس وأنها لا تستطيع العيش بعيداً عنه. كشفت لين أيضاً أن علاقتهما بدأت تأخذ منحى جدياً وحقيقياً، ما يعكس تطوراً مهماً في خط السرد الرومانسي للمسلسل.

على الجانب الآخر من الحبكة، قرر مروان اتخاذ خطوة قد تغيّر كل شيء: الكشف عن السر الدفين الذي كان يحتفظ به منذ سنوات بشأن وفاة والدي لين. يحمل هذا الكشف مقابل ابنه أوس مفاجآت وانقلابات قد تؤثر على مستقبل العلاقة بين الشخصيات الرئيسية.

أضاف العمل عنصراً درامياً جديداً بدخول شريك غامض إلى الشركة، ما يفتح آفاقاً جديدة من التعقيد والتشويق في مسار الأحداث.

يشارك في المسلسل عدد من النجوم وفريق إنتاج متخصص بإخراج إندر إيمير، فيما جاءت الكتابة من قلم لبنى مشلح ومي حايك.