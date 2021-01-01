شركة مالية مصرية تؤسس ذراعًا للاستثمار المباشر بملياري جنيه

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أطلقت شركة أو بي المالية القابضة المصرية شركة متخصصة في الاستثمار المباشر تحمل اسم B2C، بهدف استقطاب الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الأغذية والمشروبات والتجزئة.

وتستهدف الشركة الجديدة ضخ استثمارات بقيمة تقارب ملياري جنيه خلال الستة أشهر المقبلة، وفقًا لما أفادت به مصادر متطلعة على الخطط الاستثمارية للمجموعة.

ستركز B2C في مرحلتها الأولى على قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يشهد معدلات نمو مرتفعة وفرص توسع قوية، بما يتيح تحقيق عوائد استثمارية مستدامة. وتدرس الشركة حاليًا عددًا من الفرص الاستثمارية تمهيدًا لاتخاذ قرارات استثمارية في الفترة القادمة.

تستهدف الشركة الجديدة بناء محفظة استثمارات متنوعة في كيانات اقتصادية واعدة بالسوق المحلي، مع التركيز بشكل خاص على الشركات التي تمتلك علامات تجارية قوية وخطط توسعية محددة بوضوح.

وتتمتع أو بي المالية القابضة بسيولة تسمح بتمويل الخطة الاستثمارية المرتقبة. وبحسب القوائم المالية للشركة عن الربع الأول من 2026، بلغ رصيد النقدية وما في حكمها أكثر من مليار جنيه.

تعمل أو بي المالية القابضة في مجال الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا، وهي شركة مدرجة بالبورصة المصرية منذ فبراير 2021. وحققت الشركة تحولًا إلى الربحية خلال الربع الأول من هذا العام، مسجلة صافي ربح بلغ 106.682 مليون جنيه، مقابل خسائر قدرها 67.590 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2025.