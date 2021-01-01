  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

استثمار مصري جديد

خبر : شركة مالية مصرية تؤسس ذراعًا للاستثمار المباشر بملياري جنيه

الأربعاء 05 أغسطس 2026 02:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة مالية مصرية تؤسس ذراعًا للاستثمار المباشر بملياري جنيه



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أطلقت شركة أو بي المالية القابضة المصرية شركة متخصصة في الاستثمار المباشر تحمل اسم B2C، بهدف استقطاب الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الأغذية والمشروبات والتجزئة.

وتستهدف الشركة الجديدة ضخ استثمارات بقيمة تقارب ملياري جنيه خلال الستة أشهر المقبلة، وفقًا لما أفادت به مصادر متطلعة على الخطط الاستثمارية للمجموعة.

ستركز B2C في مرحلتها الأولى على قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يشهد معدلات نمو مرتفعة وفرص توسع قوية، بما يتيح تحقيق عوائد استثمارية مستدامة. وتدرس الشركة حاليًا عددًا من الفرص الاستثمارية تمهيدًا لاتخاذ قرارات استثمارية في الفترة القادمة.

تستهدف الشركة الجديدة بناء محفظة استثمارات متنوعة في كيانات اقتصادية واعدة بالسوق المحلي، مع التركيز بشكل خاص على الشركات التي تمتلك علامات تجارية قوية وخطط توسعية محددة بوضوح.

وتتمتع أو بي المالية القابضة بسيولة تسمح بتمويل الخطة الاستثمارية المرتقبة. وبحسب القوائم المالية للشركة عن الربع الأول من 2026، بلغ رصيد النقدية وما في حكمها أكثر من مليار جنيه.

تعمل أو بي المالية القابضة في مجال الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا، وهي شركة مدرجة بالبورصة المصرية منذ فبراير 2021. وحققت الشركة تحولًا إلى الربحية خلال الربع الأول من هذا العام، مسجلة صافي ربح بلغ 106.682 مليون جنيه، مقابل خسائر قدرها 67.590 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2025.

#استثمار #القطاع المالي #الاقتصاد المصري

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال ترامب عن غزة و استقبال لاجئين فلسطينيين في اخر تصريحاته ؟؟ ..

نتنياهو للعالم: افتحوا أبوابكم أمام سكان غزة الراغبين في المغادرة

سلطة النقد: حكومة نتنياهو توافق على ترحيل 4.5 مليار شيكل من الفائض في الأراضي الفلسطينية

دحلان على تواصل مباشر مع كوشنر... جهود مكثفة لتطبيق هدنة الـ14 يوماً في غزة

وفد "حماس" يغادر القاهرة إلى إسطنبول للتشاور وسط تحفظات على مسار المفاوضات

بعد إنذار "مجلس السلام".. إسرائيل تقيد عمليات الاغتيال وتخفض وتيرة هجماتها على غزة

لبنان: توقيف السفير الفلسطيني السابق في بيروت بطلب من السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: الإدارة الأمريكية أرسلت لنا مسودة بشأن اتفاق غزة و"لم نوافق عليها"

بعد إنذار "مجلس السلام".. إسرائيل تقيد عمليات الاغتيال وتخفض وتيرة هجماتها على غزة

وفد "حماس" يغادر القاهرة إلى إسطنبول للتشاور وسط تحفظات على مسار المفاوضات

IMG_5945

آلاف الفلسطينيين يشيّعون 112 شهيدًا في واحدة من أكبر جنازات الحرب بغزة

سلطة النقد: حكومة نتنياهو توافق على ترحيل 4.5 مليار شيكل من الفائض في الأراضي الفلسطينية