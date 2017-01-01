شفيونتيك وسفيتولينا تتقدمان في دورة تورنتو

وكالات /سما/

تورنتو/سما- تقدمت اللاعبة البولندية إيغا شفيونتيك إلى دور الـ 32 من بطولة تورنتو لتنس الماسترز بعد فوزها على نظيرتها التشيكية سارا بييليك بنتيجة 6-0 و6-3 يوم الثلاثاء.

بدأت شفيونتيك المباراة بقوة، حيث اكتسحت منافستها في المجموعة الأولى برصيد 6-0 في 28 دقيقة فقط، ثم تقدمت بثلاثة أرقام في المجموعة الثانية. لكن بييليك استعادت توازنها في المحطة الأخيرة من اللقاء وأحرزت عدة نقاط، وخاضت مع شفيونتيك فترة ماراثونية طويلة استمرت أكثر من 20 دقيقة، حاولت فيها كسر إرسال الخصم بتسع فرص لم تستغلها، قبل أن تحسم شفيونتيك المجموعة 6-3 لصالحها.

يذكر أن شفيونتيك، التي كانت المصنفة الأولى عالمياً، فازت على بييليك بمجموعتين دون رد في بطولة رولان غاروس من العام الحالي. وتنتظرها في الدور المقبل الفائزة من المواجهة بين الكرواتية دونا فيكيتش والسويسرية فيكتوريا غولوبتش.

من جانبها، حسمت الأوكرانية يلينا سفيتولينا تأهلها إلى دور الـ 32 بعد قلب تأخرها في المباراة إلى فوز مثير ضد الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو، المصنفة 63 عالمياً، بنتيجة 6-7 و7-6 و6-4.

كانت سفيتولينا تخسر مجموعة وتتأخر بكسر إرسال قبل أن تستعيد نشاطها وتحقق الفوز في لقاء متوازن. وستواجه المصنفة التاسعة للبطولة في الدور المقبل الفائزة من مباراة الروسية أناستازيا بوتابوفا والرومانية إيلينا - غابرييلا روسي.

وكانت سفيتولينا قد توجت بلقب بطولة كندا المفتوحة عام 2017.