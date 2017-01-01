  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تنس الماسترز

خبر : شفيونتيك وسفيتولينا تتقدمان في دورة تورنتو

الأربعاء 05 أغسطس 2026 02:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شفيونتيك وسفيتولينا تتقدمان في دورة تورنتو



وكالات /سما/

تورنتو/سما- تقدمت اللاعبة البولندية إيغا شفيونتيك إلى دور الـ 32 من بطولة تورنتو لتنس الماسترز بعد فوزها على نظيرتها التشيكية سارا بييليك بنتيجة 6-0 و6-3 يوم الثلاثاء.

بدأت شفيونتيك المباراة بقوة، حيث اكتسحت منافستها في المجموعة الأولى برصيد 6-0 في 28 دقيقة فقط، ثم تقدمت بثلاثة أرقام في المجموعة الثانية. لكن بييليك استعادت توازنها في المحطة الأخيرة من اللقاء وأحرزت عدة نقاط، وخاضت مع شفيونتيك فترة ماراثونية طويلة استمرت أكثر من 20 دقيقة، حاولت فيها كسر إرسال الخصم بتسع فرص لم تستغلها، قبل أن تحسم شفيونتيك المجموعة 6-3 لصالحها.

يذكر أن شفيونتيك، التي كانت المصنفة الأولى عالمياً، فازت على بييليك بمجموعتين دون رد في بطولة رولان غاروس من العام الحالي. وتنتظرها في الدور المقبل الفائزة من المواجهة بين الكرواتية دونا فيكيتش والسويسرية فيكتوريا غولوبتش.

من جانبها، حسمت الأوكرانية يلينا سفيتولينا تأهلها إلى دور الـ 32 بعد قلب تأخرها في المباراة إلى فوز مثير ضد الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو، المصنفة 63 عالمياً، بنتيجة 6-7 و7-6 و6-4.

كانت سفيتولينا تخسر مجموعة وتتأخر بكسر إرسال قبل أن تستعيد نشاطها وتحقق الفوز في لقاء متوازن. وستواجه المصنفة التاسعة للبطولة في الدور المقبل الفائزة من مباراة الروسية أناستازيا بوتابوفا والرومانية إيلينا - غابرييلا روسي.

وكانت سفيتولينا قد توجت بلقب بطولة كندا المفتوحة عام 2017.

#تنس #تورنتو #ماسترز 1000

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال ترامب عن غزة و استقبال لاجئين فلسطينيين في اخر تصريحاته ؟؟ ..

نتنياهو للعالم: افتحوا أبوابكم أمام سكان غزة الراغبين في المغادرة

سلطة النقد: حكومة نتنياهو توافق على ترحيل 4.5 مليار شيكل من الفائض في الأراضي الفلسطينية

دحلان على تواصل مباشر مع كوشنر... جهود مكثفة لتطبيق هدنة الـ14 يوماً في غزة

وفد "حماس" يغادر القاهرة إلى إسطنبول للتشاور وسط تحفظات على مسار المفاوضات

بعد إنذار "مجلس السلام".. إسرائيل تقيد عمليات الاغتيال وتخفض وتيرة هجماتها على غزة

لبنان: توقيف السفير الفلسطيني السابق في بيروت بطلب من السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: الإدارة الأمريكية أرسلت لنا مسودة بشأن اتفاق غزة و"لم نوافق عليها"

بعد إنذار "مجلس السلام".. إسرائيل تقيد عمليات الاغتيال وتخفض وتيرة هجماتها على غزة

وفد "حماس" يغادر القاهرة إلى إسطنبول للتشاور وسط تحفظات على مسار المفاوضات

IMG_5945

آلاف الفلسطينيين يشيّعون 112 شهيدًا في واحدة من أكبر جنازات الحرب بغزة

سلطة النقد: حكومة نتنياهو توافق على ترحيل 4.5 مليار شيكل من الفائض في الأراضي الفلسطينية