دوا ليبا وكالوم تيرنر يتألقان بأناقة داكنة في أول ظهور بعد الزواج

وكالات /سما/

نيويورك/سما- اختارت نجمة البوب البريطانية دوا ليبا وزوجها الممثل كالوم تيرنر الظهور الأول لهما معًا على السجادة الحمراء منذ زواجهما في حزيران/يونيو الماضي، خلال حفل العرض الأول لفيلم "One Night Only" في مدينة نيويورك، بإطلالتين تجمعان بين الأناقة والابتكار في التصميم.

ارتدت المغنية ذات الثلاثين ربيعًا والحائزة على جائزة غرامي فستانًا أسود من تصميم دار "فيراغامو" الإيطالية الفاخرة، تولّى تنسيق إطلالتها المتخصص الإيطالي لورينزو بوسوكو. اتسم الفستان بفتحة عنق عميقة بتصميم هالتر وتفصيل شبه وشاح عند الرقبة، مع تنورة مبتكرة تمزج بين خامتين مختلفتين متداخلتين لإضفاء بعد بصري متميز.

أكملت ليبا إطلالتها بأقراط ماسية دقيقة وأخرى ملتفة حول الأذن، إلى جانب خاتم وسوار ذهبي ضخم. اعتمدت تسريحة ذيل حصان مرفوع وماكياج ناعم بدرجات نيود على الشفاه، محققة توازنًا بين البساطة والرفاهية.

من جانبه، اختار تيرنر بدلة من دار "لويس فويتون" الفرنسية بلون كحلي داكن بقطع مزدوجة الأزرار، نسقها مع قميص أصفر فاتح وربطة عنق بنمط مخطط باللونين البني والأصفر، مما يعكس جرأة في الاختيار بعيدًا عن التقاليد المعتادة للسجادة الحمراء.

جمعت إطلالته بين الطابع الكلاسيكي للملابس الرسمية ولمسات لونية جريئة، بما يعكس شخصيته الخاصة والمختلفة عن الخيارات التقليدية للعروض السينمائية الكبرى.