  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

حركة ميناء الإسكندرية

خبر : 121 ألف طن واردات عبر ميناءي الإسكندرية والدخيلة في 24 ساعة

الأربعاء 05 أغسطس 2026 12:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
121 ألف طن واردات عبر ميناءي الإسكندرية والدخيلة في 24 ساعة



وكالات /سما/

الإسكندرية/سما- سجلت موانئ الإسكندرية والدخيلة حركة تداول بضائع بلغت 146 ألف طن خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، حيث استحوذت الواردات على 121 ألف طن والصادرات على 25 ألف طن.

شهدت المرافق الميناوية حركة ملاحية نشطة، حيث استقبلت 14 سفينة وشهدت مغادرة 17 سفينة أخرى، بما مجموعه 31 حركة سفينة. وكانت 35 سفينة تعمل على الأرصفة المختلفة أو في انتظار الرسو خلال الفترة ذاتها.

وبحسب البيانات الرسمية، تعاملت الموانئ مع 4782 حاوية مكافئة توزعت بين 2058 حاوية واردة و1117 حاوية صادرة و1607 حاويات ترانزيت، ما يعكس دور المنشآة كمركز لوجستي رئيسي للمنطقة.

وسجلت بوابات الميناء حركة شاحنات بلغت 8599 شاحنة، بواقع 4449 شاحنة دخول و4150 شاحنة خروج، مما يدل على انتظام العمليات البرية المرتبطة بالأنشطة الميناوية.

وأشارت الهيئة إلى استمرار التنسيق بين الجهات العاملة بالميناء بهدف تسريع عمليات الشحن والتفريغ وتقليل فترات انتظار السفن، مما يدعم كفاءة التشغيل والقدرة التنافسية في خدمة التجارة الدولية.

وتتابع الهيئة تنفيذ خطط تطوير منظومة العمل من خلال توظيف أحدث النظم التكنولوجية في إدارة العمليات، بما يسهم في تحسين معدلات الأداء وتسريع إجراءات التداول.

اقرأ أيضًا:

#الاقتصاد المصري #التجارة الدولية #ميناء الإسكندرية

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال ترامب عن غزة و استقبال لاجئين فلسطينيين في اخر تصريحاته ؟؟ ..

نتنياهو للعالم: افتحوا أبوابكم أمام سكان غزة الراغبين في المغادرة

سلطة النقد: حكومة نتنياهو توافق على ترحيل 4.5 مليار شيكل من الفائض في الأراضي الفلسطينية

دحلان على تواصل مباشر مع كوشنر... جهود مكثفة لتطبيق هدنة الـ14 يوماً في غزة

وفد "حماس" يغادر القاهرة إلى إسطنبول للتشاور وسط تحفظات على مسار المفاوضات

بعد إنذار "مجلس السلام".. إسرائيل تقيد عمليات الاغتيال وتخفض وتيرة هجماتها على غزة

لبنان: توقيف السفير الفلسطيني السابق في بيروت بطلب من السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: الإدارة الأمريكية أرسلت لنا مسودة بشأن اتفاق غزة و"لم نوافق عليها"

بعد إنذار "مجلس السلام".. إسرائيل تقيد عمليات الاغتيال وتخفض وتيرة هجماتها على غزة

وفد "حماس" يغادر القاهرة إلى إسطنبول للتشاور وسط تحفظات على مسار المفاوضات

IMG_5945

آلاف الفلسطينيين يشيّعون 112 شهيدًا في واحدة من أكبر جنازات الحرب بغزة

سلطة النقد: حكومة نتنياهو توافق على ترحيل 4.5 مليار شيكل من الفائض في الأراضي الفلسطينية