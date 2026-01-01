تير شتيغن ينتقل بالإعارة إلى أياكس أمستردام حتى 2027

وكالات /سما/

أمستردام/سما- اتفق نادي أياكس أمستردام الهولندي على ضم حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن بصيغة الإعارة لموسم كروي واحد، حتى نهاية يونيو 2027، في أول انتقال لـ(34 عاماً) منذ غادر برشلونة الإسباني.

أوضح تير شتيغن أن اختياره الانتقال إلى أياكس كان قرارًا مدروسًا لاستعادة لياقته بعد موسم صعب اعترت أداؤه فيه إصابات متكررة، إذ قضى جزء من الموسم الماضي بإعارة إلى فريق جيرونا الإسباني.

وأشار الحارس المخضرم في تصريحات صحفية إلى أن المفاوضات مع أياكس استغرقت وقتًا أطول من المتوقع، غير أنه اقتنع سريعًا بصحة اختياره: "الأمور الجيدة تستغرق وقتا. في النهاية، سارت الأمور على ما يرام، وأنا سعيد بوجودي هنا".

أبرز تير شتيغن أهمية الثقة التي أبداها به الجهاز الفني لأياكس، موضحًا: "عندما تحدثت لأول مرة مع خوردي كرويف (المدير الرياضي)، شعرت فورا أنه الخيار الأمثل. أعرف المدرب (ميشيل)، وأعرف أيضا دالي بليند (لاعب أياكس). لقد تحدثت معهما عن المشروع، وكانا مقنعين للغاية".

نفى تير شتيغن الهواجس بشأن لياقته البدنية، مؤكدًا جهوزيته الكاملة للعودة إلى المنافسات الرسمية دون قيود صحية. وقال: "بدأت التدريب في برشلونة متأخرا قليلا عن أياكس، لكنني أتدرب منذ 2 يوليو الماضي، أنا بكامل لياقتي وسعيد جدا بالاستمتاع باللعب على أرض الملعب دون أي مشاكل".

يأتي الانتقال ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة لقطاع كرة القدم في برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد 2026-2027.

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