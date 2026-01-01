أخطاء شائعة في استخدام واقي الشمس تضعف حمايته

وكالات /سما/

الحماية الفعالة من الأشعة فوق البنفسجية لا ترتبط باختيار المنتج الصحيح وحده، بل بطريقة تطبيقه والعادات اليومية المرافقة له. تفاصيل صغيرة في روتين العناية قد تحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على صحة البشرة وحمايتها من التأثيرات الضارة.

تطبيق طبقة رقيقة من واقي الشمس يفقده فعاليته المعلن عنها على العبوة. تحتاج منطقة الوجه والرقبة إلى كمية كافية لتغطية كاملة، بينما يتطلب الجسم كميات أكبر لضمان توزيع متساوٍ والحصول على مستوى الحماية المطلوب.

يحتاج واقي الشمس إلى فترة زمنية ليكوّن طبقة حماية فعالة، خاصة الأنواع التي تعتمد على الفلاتر الكيميائية. ينصح الخبراء بتطبيقه قبل التعرض المباشر للشمس بـ 15 إلى 30 دقيقة، مما يمنح المنتج وقتًا كافيًا للانتشار على البشرة.

خلط واقي الشمس مع كريم الأساس أو المرطب يؤثر على توزيع طبقته الحماية، ما يقلل من تغطيته المتجانسة. الأفضل تطبيقه كخطوة منفصلة ضمن روتين العناية الصباحي، وبعد المرطب وقبل المكياج.

مناطق معينة غالبًا ما تُهمل أثناء تطبيق واقي الشمس رغم احتياجها لحماية إضافية، منها الأذنان وخط الشعر ومقدمة الرقبة والجزء الخلفي من الرقبة والأكتاف.

لا تدوم فعالية واقي الشمس طوال اليوم، إذ تتأثر طبقته الحماية بالتعرق والإفرازات الجلدية والتعرض المستمر للشمس. يُنصح بإعادة تطبيقه كل ساعتين تقريبًا، خاصة أثناء الأنشطة الخارجية وبعد السباحة أو التعرق الشديد.

الأشعة فوق البنفسجية لا تقتصر على الأيام الحارة أو المشمسة، بل تصل إلى البشرة حتى في الطقس الغائم. ما يصل إلى 80% من هذه الأشعة يخترق السحب والوصول إلى الجلد. البشرة تحتاج لحماية يومية طوال العام بغض النظر عن حالة الطقس.

أشعة UVA تخترق الزجاج، مما يعني أن التعرض اليومي لها داخل المنزل أو المكتب أو السيارة قد يساهم تدريجيًا في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، خاصة عند الجلوس قرب النوافذ لفترات طويلة.

مستحضرات المكياج المزودة بعامل حماية من الشمس لا توفر حمايةً كافيةً بمفردها. تحقيق مستوى الحماية المعلن عليه يتطلب تطبيق كمية كبيرة من المنتج لا تُستخدم عادةً أثناء وضع المكياج اليومي. يبقى واقي الشمس المخصص ضرورة.

مكونات واقي الشمس تفقد فعاليتها مع مرور الوقت، خاصة عند تخزين العبوة في أماكن معرضة للحرارة. من الضروري الانتباه إلى تاريخ انتهاء الصلاحية وظروف الحفظ الصحيحة.

وصف "مقاوم للماء" لا يعني توفير حماية دائمة أثناء السباحة أو التعرق الشديد. يجب إعادة تطبيق واقي الشمس بعد السباحة أو العرق أو تجفيف البشرة بالمنشفة لضمان استمرار الحماية.

الاستخدام الصحيح لواقي الشمس هو مفتاح فعاليته. يجب تطبيق طبقة سميكة ومتساوية قبل 15 دقيقة من التعرض للشمس. الكمية المناسبة للجسم تُقدّر بـ 2 ملغ/سم²، أي حوالي 30 مل لكل استخدام كامل.

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