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خبر : واقي شمس طبيعي: كيف يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
واقي شمس طبيعي: كيف يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية



وكالات /سما/

يجمع أفضل واقي شمس طبيعي بين حماية يومية وعناية لطيفة بالبشرة، ما يجعله خياراً موفقاً لمن تفضلن التركيبات البسيطة والفعالة. يعتمد اختيار النوع المناسب على طبيعة البشرة ومستوى الحماية المطلوب وطريقة الاستخدام، سواء للعناية الروتينية أم لأثناء الأنشطة الخارجية.

تختلف واقيات الشمس الطبيعية عن نظيراتها الكيميائية في آلية عملها. تبقى الفلاتر المعدنية على سطح البشرة لتشكل حاجزاً واقياً يحد من وصول الأشعة فوق البنفسجية، بدلاً من امتصاصها وتحويلها إلى حرارة داخل الجلد كما تفعل الصيغ الكيميائية.

توفر الفلاتر المعدنية حماية واسعة الطيف من الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها: أشعة UVA المرتبطة بظهور علامات التقدم في السن، وأشعة UVB المسؤولة عن حروق الشمس الفورية.

تتنوع خيارات واقي الشمس الطبيعي بين تركيبات خفيفة للاستخدام اليومي وأخرى مقاومة للماء تناسب التعرض الطويل للشمس. يتوقف اختيار المنتج الأفضل على مستوى الحماية المطلوب وملمس التركيبة واحتياجات البشرة الفردية.

تتطلب البشرة الحساسة تركيبة توازن بين الحماية والراحة، لتجنب الشعور بالانزعاج أو ظهور الاحمرار. تناسبها عادةً الخيارات اللطيفة الخالية من العطور والمكونات التي قد تسبب التحسس أو الحكة.

تحتاج البشرة الدهنية والمختلطة إلى تركيبة توازن بين الحماية مع منح الوجه مظهراً متوازناً بعيداً عن اللمعان الزائد. تناسبها الأنواع الخفيفة ذات الملمس المطفي والقوام غير الثقيل الذي لا يسد المسام.

تستفيد البشرة الجافة من التركيبات التي تجمع بين الحماية والترطيب، خصوصاً الأنواع التي تحافظ على نعومة البشرة وتقلل من الشعور بالشد بعد التطبيق. يساعد اختيار منتج يحتوي على مرطبات إضافية على دعم حاجز البشرة وتحسين ملمسها.

#جمال #العناية بالبشرة #واقي شمس

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