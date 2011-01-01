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خبر : إسماعيل أحمد يحقق رقماً قياسياً عالمياً في كرة السلة بعمر 49 عاماً

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسماعيل أحمد يحقق رقماً قياسياً عالمياً في كرة السلة بعمر 49 عاماً



وكالات /سما/

بيروت/سما- حقق لاعب كرة السلة المصري إسماعيل أحمد رقماً قياسياً عالمياً بموسوعة غينيس، بعد أن أصبح أكبر لاعب في التاريخ يسجل ثلاثة أرقام مزدوجة في لقاء واحد بعمر 49 عاماً و243 يوماً.

سجل أحمد إنجازه في 24 أيار/مايو خلال مواجهة بين فريقه الرياضي وفريق هومنتمن بيروت، وتسلم شهادة الموسوعة العالمية خلال استراحة المباراة النهائية لبطولة الدوري اللبناني بين الرياضي والحكمة.

توج الرياضي باللقب بعد فوزه 100-79 على الحكمة في المباراة السابعة بالسلسلة النهائية للبطولة، والتي تُقررها أفضلية الفوز في سبع مباريات، ليحسم دخول أحمد إلى الموسوعة العالمية مع احتفالاً جماعياً من فريقه.

يعتبر أحمد من أبرز لاعبي كرة السلة في المنطقة العربية، حيث حقق 17 لقباً في الدوري اللبناني، 16 منها مع الرياضي ولقب واحد مع هومنتمن. كما فاز بثلاث بطولات للدوري المصري مع نادي الاتحاد السكندري.

على المستوى الآسيوي، توج أحمد بطولة آسيا للأندية مرتين في عامي 2011 و2024 برفقة الرياضي، وهي تعتبر أبرز المسابقات القارية للأندية. وفاز مع منتخب مصر الوطني بميداليتين برونزيتين في بطولة أفريقيا.

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#كرة السلة #إسماعيل أحمد #موسوعة غينيس

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