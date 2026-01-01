تراجع المخزونات يدفع أسعار النحاس للارتفاع

وكالات /سما/

لندن/سما- حققت أسعار النحاس مكاسب يوم الثلاثاء، مدفوعة بانخفاض كبير في المخزونات العالمية، بينما استقرت أسعار النفط رغم تذبذب التصريحات الأميركية والإيرانية حول المفاوضات.

ارتفع سعر النحاس الفوري في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.69 في المائة، محققاً 13,952 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش. وفي آسيا، ارتفع العقد الأساسي في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 0.86 في المائة ليصل إلى 106,650 يواناً (15,794.62 دولار) للطن.

شهدت مخزونات النحاس انكماشاً ملحوظاً حول العالم. تراجعت المخزونات المسجلة في بورصة لندن إلى 244,025 طناً حتى يوم الجمعة، مقارنة بحوالي 400 ألف طن في نيسان. وانخفضت أيضاً مخزونات بورصة شنغهاي إلى حوالي 69,300 طن بعدما تجاوزت 430 ألف طن في آذار.

أدى هذا النقص إلى تقليل العرض المتاح فوراً خارج الولايات المتحدة. غير أن مخزونات بورصة «كومكس» ارتفعت إلى 717,314 طناً قصيراً في 3 آب، مستمرة في صعودها المطرد من حوالي 340 ألف طن قصير في أواخر العام السابق.

أشارت شركة الوساطة الصينية «جينروي فيوتشرز» إلى أن واردات النحاس الأسبوعية للولايات المتحدة لا تزال في مستويات مرتفعة، وأن استهلاك النحاس في الصين ينخفض تدريجياً نتيجة ارتفاع الأسعار.

استقرت أسعار النفط بعد تراجعها الحاد في الجلسة السابقة، وسط استمرار القلق بشأن إمدادات الشرق الأوسط. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 1 في المائة يوم الثلاثاء، بعد هبوط حاد بنسبة 7 في المائة يوم الاثنين إلى أقل مستوى لها في ثلاثة أسابيع.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين إن محادثات جارية مع إيران، واصفاً إياها بـ «الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى اتفاق. لكن وزارة الخارجية الإيرانية نفت إجراء أي محادثات أو جدولة اجتماعات.

تبقى حركة الملاحة عبر مضيق هرمز موقوفة، ما يعرّض أسعار المعادن لمخاطر متعلقة بإمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف النقل.

انتعش سعر النيكل بعد تسجيله أكبر خسائره يوم الاثنين، حيث ارتفع بنسبة 1.55 في المائة في بورصة لندن، فيما ارتفع عقد النيكل الأساسي في شنغهاي 1.41 في المائة.

يترقب المتداولون توجيهات أوضح من الحكومة الإندونيسية بشأن إصدار حصص جديدة لتعدين النيكل.

سجلت بقية المعادن في بورصة لندن مكاسب: الألمنيوم 0.79 في المائة، والزنك 0.73 في المائة، والرصاص 0.88 في المائة، والقصدير 0.54 في المائة. وفي بورصة شنغهاي، ارتفع الألمنيوم 0.95 في المائة والقصدير 0.74 في المائة، بينما انخفض الزنك 0.20 في المائة وارتفع الرصاص 0.06 في المائة.

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