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أسواق الطاقة العالمية

خبر : النفط يتراجع 4% مع تنامي احتمالات تسوية دبلوماسية في الشرق الأوسط

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
النفط يتراجع 4% مع تنامي احتمالات تسوية دبلوماسية في الشرق الأوسط



وكالات /سما/

شهدت أسعار النفط الخام تراجعًا ملحوظًا يوم الثلاثاء، محققة أدنى مستوياتها منذ منتصف يوليو الماضي. جاء الانخفاض بعد تصريحات قطرية ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أثارت توقعات بتحقق حل دبلوماسي للأزمة في الشرق الأوسط، قد يسهم في استقرار نقل النفط عبر مضيق هرمز.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.71 بالمئة، خاسرة 3.11 دولارات للبرميل لتغلق عند 80.66 دولار. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فتراجع بنسبة 4.46 بالمئة، أي بـ 3.58 دولارات، ليستقر عند 76.76 دولار للبرميل. بلغ الخامان خلال جلسة التداول ذروة أعلى عند 86.33 و82.33 دولار على التوالي.

كانت أسعار النفط قد ارتفعت بأكثر من اثنين بالمئة في بداية التعاملات، مدفوعة بالالتباس حول احتمالات التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. غير أن التطورات الإيجابية اللاحقة أدت إلى تحول الزخم السعري نحو الانخفاض.

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#أسعار النفط #الشرق الأوسط #الاقتصاد العالمي

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