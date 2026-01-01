ريال مدريد يعدّل عرضه المالي لفينيسيوس.. فجوة تبقى بين الطلب والعرض

وكالات /سما/

مدريد/سما- بحثت إدارة ريال مدريد عن حل لملف تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعرض مالي محدّث، في محاولة للخروج من الأزمة التي استمرت عدة أشهر وتهدد حضوره في بداية الموسم الجديد.

قدم النادي الملكي عرضًا يتضمن زيادة الراتب السنوي للاعب من 17.5 مليون يورو إلى 22 مليون يورو، بحسب ما أفادت شبكة ESPN. لكن هذا الرفع لم يقرّب الطرفين بعد من اتفاق، إذ يطالب فينيسيوس البالغ 26 عامًا بـ 30 مليون يورو سنويًا، معتبرًا أن العقد المقبل يجب أن يعكس دوره المركزي في الفريق وإسهاماته في الألقاب والبطولات الأوروبية.

يأتي هذا التحرك في وقت حرج؛ فينيسيوس يدخل العام الأخير من عقده الحالي، ما يترك الإدارة بخيارين: إما التوصل إلى اتفاق سريع، أو بيع اللاعب هذا الصيف لتجنب خسارته مجانًا في نهاية الموسم.

وفي ظل استمرار المفاوضات، راقبت عدة أندية إنجليزية وأوروبية الوضع، وعلى رأسها أرسنال، رغم عدم تقديمها عرضًا رسميًا حتى الآن. كما تدرس الإدارة الملكية جميع السيناريوهات، بما في ذلك احتمالية بيع اللاعب إن لم يتم التوصل لاتفاق، خاصة أن استمرار الخلاف قد يمنحه الحق بالتفاوض مع أندية أخرى من يناير المقبل والانتقال إليها مجانًا.

تكتسب الأسابيع المقبلة أهمية قصوى في تحديد مستقبل أحد أبرز نجوم الفريق، في مرحلة يستعد فيها ريال مدريد لموسم جديد تحت إشراف المدرب جوزيه مورينيو.

اقرأ أيضًا: