السيراميك اللامع.. مزايا وتحديات قبل اتخاذ قرار الشراء

وكالات /سما/

لا يقتصر الدور الذي يؤديه البلاط السيراميكي ذو التشطيب اللامع على إضافة جماليات بصرية فحسب، بل يؤثر بشكل مباشر على سلامة سكان المنزل وراحتهم. يثير اختيار هذا النوع من السيراميك تساؤلات عملية حول الفوائد الحقيقية وأبعاد المخاطر المحتملة قبل الاستثمار فيه.

يتكون البلاط اللامع من طبقة تشطيب عبارة عن طلاء زجاجي مصهور، وهذا ما يميزه عن النوع غير المصقول. تكمن قوته في المتانة، وينعكس ذلك في القدرة على الحفاظ على المظهر عبر الوقت. رغم أن الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي لسنة 2026 تميل نحو التشطيبات غير المصقولة، يبقى للسيراميك اللامع جمهوره الخاص، لا سيما بين قاطني الشقق الضيقة ذات الإضاءة الطبيعية المحدودة، حيث يساهم المظهر المشرق في إعطاء انطباع بمساحة أوسع وإضاءة أفضل.

غير أن الميزة الجمالية الأساسية تصطحبها جملة من التحديات العملية. أكثر ما يواجهه سكان المنازل بعد تركيب هذا النوع من البلاط، وفقاً لتجارب مهندسي الديكور الداخلي، هو مشكلة الانزلاق. تشكل هذه الخطورة قلقاً خاصاً في منازل يتردد عليها أطفال صغار أو مسنون، حيث يزداد خطر الإصابات. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الحفاظ على المظهر اللامع والنظيف جهداً مستمراً وانتباهاً دائماً لأي آثار أو بقع قد تظهر عليه.

من الناحية العملية، ينصح المتخصصون باستخدام البلاط اللامع في مواقع محددة داخل المنزل. يأتي الحمام في الصدارة كخيار مثالي، حيث يعزز اللمعان الشعور بالنظافة والرحابة ويعكس الإضاءة بفعالية. المطبخ يليه كثانٍ، خاصة على الجدران بدلاً من الأرضية، لأن هذا الموضع يسمح باستفادة أكبر من الخصائص البصرية دون التعرض لمخاطر الانزلاق المتكررة. أما غرف المعيشة والشرفات والمساحات المفتوحة، فيكون البلاط غير اللامع خياراً أفضل فيها من حيث السلامة والراحة.

يتبنى عدد من مصممي الديكور الداخلي استراتيجية وسط بين الخيارين، حيث يدمجون البلاط اللامع على الجدران كعنصر تصميمي يعزز الإضاءة، بينما يختارون البلاط غير المصقول للأرضيات لضمان السلامة وتسهيل عملية التنظيف. يسمح هذا التوليف بين النوعين في المطابخ والحمامات بمنح المساحة لمسة من الفخامة والأناقة دون التنازل عن عوامل الأمان والراحة، مع الحفاظ على تأثير بصري متوازن وليس مزعجاً.

اختيار نوع البلاط المناسب إذاً ليس مسألة ذوق بصري حتى فقط، بل قرار عملي يجمع بين الجماليات والسلامة والنظافة. معرفة هذه الحقائق قبل الشراء تحول دون ندم لاحق والاستثمار الأفضل في تجربة معيشية مريحة وآمنة.