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العلاقة بالوالدين

خبر : عبارات تهدم بر الوالدين وتؤثر سلباً على الاستقرار الأسري

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبارات تهدم بر الوالدين وتؤثر سلباً على الاستقرار الأسري



وكالات /سما/

هناك ألفاظ وعبارات قاسية تشكل خطراً حقيقياً على استقرار العلاقة مع الوالدين، وتمس بقيمة بر الوالدين الذي أوصى به الدين الإسلامي. هذه الكلمات الجارحة قادرة على حفر جروح عميقة في نفوس الآباء والأمهات وخلق فجوات عاطفية قد تستمر سنوات.

التقليل من شأن الوالدين أو تهميشهما يعتبر سلوكاً مؤذياً لا يقتصر ضرره على اللحظة الراهنة، بل يترك آثاراً تدميرية على الروابط الأسرية وجسور المودة والثقة التي تربط أفراد الأسرة ببعضهم البعض.

للحفاظ على بر الوالدين والتواصل معهما بكل احترام وتقدير، من الضروري الامتناع عن توجيه الكلمات الجارحة والألفاظ السلبية إليهما. هذا الامتناع لا يحميك فقط من عقوقهما، بل يكسبك رضا الله ويحافظ على استقرار أسرتك ويمنع ترك جروح غائرة في نفوسهم.

#التربية #الأسرة #العلاقات الأسرية

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