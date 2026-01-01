ماريسكا: سيتي لا يحتاج تغييرات جذرية لكن صفقات وشيكة

وكالات /سما/

مانشستر/سما- أعلن إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي عدم ضرورة إجراء تحويرات جوهرية في صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع إشارته إلى اهتمام الإدارة بتنفيذ بعض الصفقات لتدعيم الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم القادم.

قال ماريسكا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه أمام نخبة الدوري الكوري: «لحسن الحظ، هذا الفريق لا يحتاج إلى الكثير من التعديلات»، مشيراً إلى أن الكيان الفني المتوفر كافٍ للعمل عليه.

غير أن المدرب الإيطالي لم ينفِ وجود جوانب تتطلب اهتماماً، حيث أوضح: «في الوقت نفسه، نعلم أن الفريق فقد عدداً من لاعبيه البارزين ذوي الخبرة، مثل برناردو وجون وناثان وآخرين»، مؤكداً أن «هناك أموراً بالتأكيد يجب القيام بها».

وأكد ماريسكا أن الإدارة الرياضية تعمل بتنسيق مستمر لمعالجة الاحتياجات، قائلاً: «هوجو فيانا المدير الرياضي موجود هنا، وكذلك فيران سوريانو الرئيس التنفيذي، ونحاول التواصل يومياً لتحديد ما يجب إنجازه».

وشرح المدرب أهمية الوقت الحالي للعمليات الانتقالية: «السبب الذي يدفعني للحديث عن وجود مهام قادمة هو أن سوق الانتقالات مفتوحة حالياً، وعندما تكون كذلك قد يطرأ أي تطور. نحن الآن في أغسطس، وما إن يحل سبتمبر وتغلق نافذة الانتقالات حتى يتغير الوضع بشكل كامل».