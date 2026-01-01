  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كرة قدم - إنجلترا

خبر : ماريسكا: سيتي لا يحتاج تغييرات جذرية لكن صفقات وشيكة

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماريسكا: سيتي لا يحتاج تغييرات جذرية لكن صفقات وشيكة



وكالات /سما/

مانشستر/سما- أعلن إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي عدم ضرورة إجراء تحويرات جوهرية في صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع إشارته إلى اهتمام الإدارة بتنفيذ بعض الصفقات لتدعيم الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم القادم.

قال ماريسكا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه أمام نخبة الدوري الكوري: «لحسن الحظ، هذا الفريق لا يحتاج إلى الكثير من التعديلات»، مشيراً إلى أن الكيان الفني المتوفر كافٍ للعمل عليه.

غير أن المدرب الإيطالي لم ينفِ وجود جوانب تتطلب اهتماماً، حيث أوضح: «في الوقت نفسه، نعلم أن الفريق فقد عدداً من لاعبيه البارزين ذوي الخبرة، مثل برناردو وجون وناثان وآخرين»، مؤكداً أن «هناك أموراً بالتأكيد يجب القيام بها».

وأكد ماريسكا أن الإدارة الرياضية تعمل بتنسيق مستمر لمعالجة الاحتياجات، قائلاً: «هوجو فيانا المدير الرياضي موجود هنا، وكذلك فيران سوريانو الرئيس التنفيذي، ونحاول التواصل يومياً لتحديد ما يجب إنجازه».

وشرح المدرب أهمية الوقت الحالي للعمليات الانتقالية: «السبب الذي يدفعني للحديث عن وجود مهام قادمة هو أن سوق الانتقالات مفتوحة حالياً، وعندما تكون كذلك قد يطرأ أي تطور. نحن الآن في أغسطس، وما إن يحل سبتمبر وتغلق نافذة الانتقالات حتى يتغير الوضع بشكل كامل».

#مانشستر سيتي #إنزو ماريسكا #الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يرد على دعوة ملادينوف بوقف الهجمات بقصف غزة وقتل فلسطينيين..

تقليص الهجمات وليس وقفها ..نتنياهو يتحفظ على خطة مجلس السلام حول غرة : لدي خلافات مع ترامب حول غزة ..

نتنياهو للعالم: افتحوا أبوابكم أمام سكان غزة الراغبين في المغادرة

مجلس السلام: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة مشروط باستكمال تفكيك أسلحة حماس

دحلان على تواصل مباشر مع كوشنر... جهود مكثفة لتطبيق هدنة الـ14 يوماً في غزة

لبنان: توقيف السفير الفلسطيني السابق في بيروت بطلب من السلطة الفلسطينية

الحرس الثوري الإيراني: استخدام صاروخ "حاج قاسم" لأول مرة في استهداف قواعد أمريكية بالأردن

الأخبار الرئيسية

وفد "حماس" يغادر القاهرة إلى إسطنبول للتشاور وسط تحفظات على مسار المفاوضات

IMG_5945

آلاف الفلسطينيين يشيّعون 112 شهيدًا في واحدة من أكبر جنازات الحرب بغزة

سلطة النقد: حكومة نتنياهو توافق على ترحيل 4.5 مليار شيكل من الفائض في الأراضي الفلسطينية

نتنياهو للعالم: افتحوا أبوابكم أمام سكان غزة الراغبين في المغادرة

ماذا قال ترامب عن غزة و استقبال لاجئين فلسطينيين في اخر تصريحاته ؟؟ ..