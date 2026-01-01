معالِجة نفسية: التعافي من الانفصال يحتاج وقتًا مخصصًا لكل شخص

وكالات /سما/

آثار العلاقة الفاشلة لا تنتهي بمجرد الانفصال، فكثيرون يشعرون بأن الألم الحقيقي يبدأ بعد انتهاء الرابطة. الحزن والاشتياق والغضب ولوم الذات وفقدان الشغف بالحياة، كلها مشاعر طبيعية في هذه المرحلة الصعبة.

لكن لماذا يتعافى البعض سريعًا فيما يحتاج آخرون إلى أشهر أو سنوات؟ المعالِجة النفسية وفاء حامد تشرح أن علم النفس لا يعامل الانفصال كنهاية علاقة عاطفية فحسب، بل كفقدان حقيقي لشخص مثّل جزءًا مهمًا من الحياة.

أثناء العلاقة، يبني الدماغ ارتباطات عصبية وعاطفية قوية، ويرتبط إفراز هرمونات مثل الدوبامين بالشعور بالأمان والسعادة والقرب. لذلك يحتاج العقل إلى فترة زمنية لإعادة تنظيم نفسه بعد الانفصال، وهو ما يفسر استمرار الألم حتى بعد اتخاذ قرار الانفصال.

حامد تؤكد أن الحزن لا يعكس ضعف الشخصية، وأن استجابة كل شخص تختلف حسب حالته النفسية وطبيعة العلاقة التي عاشها. لا توجد مدة ثابتة للتعافي — فعمق التعلق وجودة العلاقة أهم بكثير من عدد السنوات. قد تكون علاقة قصيرة لكنها مليئة بالمحبة والاهتمام، فتكون صدمة انتهاؤها أكبر من علاقة استمرت سنوات لكنها كانت مؤذية.

المشاعر المتقلبة بعد الانفصال أمر طبيعي تمامًا. التعافي لا يسير في خط مستقيم — قد يشعر الشخص بتحسن في بعض الأيام ثم يعود للحزن مرة أخرى، وهو لا يعني العودة إلى نقطة البداية. من المهم عدم الضغط على النفس للتعافي سريعًا، فالألم يحتاج إلى الوقت المناسب لكل حالة.

الحزن يتحول إلى مشكلة تستدعي طلب مساعدة متخصص عندما يبدأ في السيطرة على الحياة اليومية — عدم القدرة على ممارسة الأنشطة العادية، الأرق المستمر، فقدان الشهية، أو الشعور بالاكتئاب الحاد. حامد تؤكد أن طلب العلاج النفسي ليس علامة ضعف بل وسيلة صحية للحصول على الدعم المناسب.

الاشتياق إلى الشريك المؤذي لا يعني الرغبة في العودة للأذى، بل إلى الذكريات الجميلة والأوقات التي شعر فيها الشخص بالأمان. ما يعرف بـ"التعلق المتذبذب" يجعل الشخص يتأرجح بين لحظات السعادة والأذى، لذلك الانفصال يكون أكثر صعوبة. مراجعة الأخطاء أمر صحي في البداية، لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول إلى لوم مستمر للذات.

العلاقات السامة خاصة مع الشخصيات النرجسية، تدفع الطرف الآخر للاعتقاد بأنه المسؤول الوحيد عن الفشل، مما يدمر الثقة بالنفس ويؤخر التعافي. بدلًا من لوم الذات، يجب استبدالها بأسئلة إيجابية: ماذا تعلمت من هذه التجربة؟ كيف يمكنني الاعتناء بنفسي بشكل أفضل؟

متابعة صور ومنشورات الشريك السابق تبقي الدماغ في حالة استحضار مستمر للعلاقة، مما يؤخر التعافي ويزيد التعلق. الابتعاد عن متابعة الطرف الآخر يمنح العقل فرصة لإعادة بناء الحياة بعيدًا عن الذكريات. وضع حدود واضحة بعد الانفصال — مثل تقليل التواصل أو حظر الطرف الآخر إذا كانت المتابعة تسبب انتكاسة — يحمي الصحة النفسية ويمنع العودة إلى دوامة التعلق.

الدخول في علاقة جديدة قبل التعافي الكامل غالبًا يكون محاولة للهروب من الألم وليس علاجًا. الشخص الذي لم يتجاوز تجربته السابقة يحمل معه الخوف والمقارنات والشكوك إلى العلاقة الجديدة، وهو ما يظلم الطرف الآخر ويعرض العلاقة للفشل.

البداية الحقيقية للتعافي تبدأ بتقبل انتهاء العلاقة وعدم إنكار الواقع. حامد تنصح بخطوات عملية: الاعتناء بالصحة الجسدية والنفسية، الانخراط في أنشطة تمنح الشعور بالإنجاز، قضاء الوقت مع الأشخاص الداعمين، تطوير مهارات جديدة، وممارسة الحب والرحمة تجاه الذات. كل خطوة إيجابية تمنح الشخص شعورًا متجددًا بالقوة والاستقلال.

علامات التعافي تظهر عندما يتراجع الألم تدريجيًا حتى تصبح الذكريات أقل تأثيرًا، عندما يستعيد الشخص اهتمامه بالأنشطة والعلاقات الأخرى، وعندما يتمكن من التحدث عن العلاقة السابقة دون شعور بألم عميق. التعافي الحقيقي لا يعني نسيان الشخص تمامًا، بل تراجع الألم حتى تصبح الذكريات مجرد جزء من التاريخ الشخصي.

حامد تؤكد أن كل تجربة علاقة تمنح الإنسان فرصة للتعلم. قبل الدخول في أي علاقة جديدة، من المهم طرح أسئلة حقيقية: ما الذي أبحث عنه فعلًا في شريك حياتي؟ هل أنا مستعد نفسيًا لعلاقة صحية؟ العلاقة الصحية تقوم على الاحترام والثقة والتواصل الصادق، مع منح كل طرف مساحته الشخصية، بعيدًا عن تدخل الآخرين.