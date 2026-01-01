  1. الرئيسية
  2. منوعات

العناية بالأجهزة المنزلية

خبر : غسالة الملابس.. 9 خطوات فعّالة للتخلص من العفن والروائح الكريهة

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
غسالة الملابس.. 9 خطوات فعّالة للتخلص من العفن والروائح الكريهة



وكالات /سما/

قد تتحول غسالة الملابس، خاصةً تلك التي تحتوي على نظام تحميل أمامي، إلى بيئة ملائمة لنمو العفن والفطريات في المناطق المحيطة بالأختام المصنوعة من السيليكون والحشيات والموزعات المخصصة للمنظفات ومصائد الوبر. هذه الظروف الرطبة والمظلمة تعزز انتشار العفن، مما يسبب روائح كريهة تعلق بالملابس عند غسلها.

ترتبط مشكلة العفن في الغسالات بعدم التهوية الكافية بعد كل دورة غسيل وتراكم الرطوبة وبقايا المنظفات والألياف. عندما تبقى الرطوبة محصورة داخل الجهاز، يجد العفن الظروف المثالية للنمو والتكاثر، خاصة في الفترات التي لا تُستخدم فيها الغسالة.

لإزالة العفن بفعالية، يُنصح ببدء العملية بتنظيف أختام الباب أولًا. استخدمي فرشاة قديمة أو قطعة قماش مبللة بمحلول من الماء والخل الأبيض بنسبة متساوية، وافركي الأختام برفق إزالةً للعفن المتراكم. بعدها، نظفي موزع المنظفات بنفس المحلول، وتأكدي من إزالة جميع البقايا من الشقوق الصغيرة.

ثالثًا، اسحبي مصيدة الوبر من الغسالة وشطفيها تحت ماء ساخن، ثم استخدمي فرشاة ناعمة لإزالة الألياف والعفن المتراكم فيها. رابعًا، أضيفي كوبًا من الخل الأبيض أو بيكربونات الصوديوم إلى درج المنظف، وشغّلي دورة غسيل بماء ساخن بدون ملابس. هذه الدورة تساعد على تطهير الأنابيب والحلقات الداخلية.

خامسًا، كرّري الخطوة السابقة باستخدام الخل الأبيض هذه المرة بدلًا من بيكربونات الصوديوم إن كانت الروائح لا تزال قائمة. سادسًا، انتظري حتى تبرد الغسالة تمامًا، ثم نظفي باقي الأجزاء بما في ذلك الأسطح الخارجية والداخلية باستخدام محلول الخل والماء.

سابعًا، شغّلي دورة غسيل نهائية بماء ساخن فقط دون إضافة منظفات، لضمان إزالة جميع آثار الخل. ثامنًا، اتركي باب الغسالة مفتوحًا لعدة ساعات بعد الانتهاء من التنظيف، مما يسمح بتهوية الجهاز بشكل كامل وتجفيف الرطوبة المتبقية.

تاسعًا وأخيرًا، لمنع عودة العفن، اتركي الباب مفتوحًا دائمًا بين استخدام وآخر، وامسحي أختام الباب بانتظام، وتأكدي من عدم ترك الملابس الرطبة بداخل الغسالة لفترات طويلة. كما ينصح بإجراء دورة تنظيف شهرية باستخدام الخل أو بيكربونات الصوديوم للوقاية من تراكم العفن مستقبلًا.

#غسالة الملابس #تنظيف المنزل #العناية بالأجهزة

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يرد على دعوة ملادينوف بوقف الهجمات بقصف غزة وقتل فلسطينيين..

تقليص الهجمات وليس وقفها ..نتنياهو يتحفظ على خطة مجلس السلام حول غرة : لدي خلافات مع ترامب حول غزة ..

نتنياهو للعالم: افتحوا أبوابكم أمام سكان غزة الراغبين في المغادرة

مجلس السلام: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة مشروط باستكمال تفكيك أسلحة حماس

دحلان على تواصل مباشر مع كوشنر... جهود مكثفة لتطبيق هدنة الـ14 يوماً في غزة

لبنان: توقيف السفير الفلسطيني السابق في بيروت بطلب من السلطة الفلسطينية

الحرس الثوري الإيراني: استخدام صاروخ "حاج قاسم" لأول مرة في استهداف قواعد أمريكية بالأردن

الأخبار الرئيسية

وفد "حماس" يغادر القاهرة إلى إسطنبول للتشاور وسط تحفظات على مسار المفاوضات

IMG_5945

آلاف الفلسطينيين يشيّعون 112 شهيدًا في واحدة من أكبر جنازات الحرب بغزة

سلطة النقد: حكومة نتنياهو توافق على ترحيل 4.5 مليار شيكل من الفائض في الأراضي الفلسطينية

نتنياهو للعالم: افتحوا أبوابكم أمام سكان غزة الراغبين في المغادرة

ماذا قال ترامب عن غزة و استقبال لاجئين فلسطينيين في اخر تصريحاته ؟؟ ..