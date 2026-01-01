غسالة الملابس.. 9 خطوات فعّالة للتخلص من العفن والروائح الكريهة

وكالات /سما/

قد تتحول غسالة الملابس، خاصةً تلك التي تحتوي على نظام تحميل أمامي، إلى بيئة ملائمة لنمو العفن والفطريات في المناطق المحيطة بالأختام المصنوعة من السيليكون والحشيات والموزعات المخصصة للمنظفات ومصائد الوبر. هذه الظروف الرطبة والمظلمة تعزز انتشار العفن، مما يسبب روائح كريهة تعلق بالملابس عند غسلها.

ترتبط مشكلة العفن في الغسالات بعدم التهوية الكافية بعد كل دورة غسيل وتراكم الرطوبة وبقايا المنظفات والألياف. عندما تبقى الرطوبة محصورة داخل الجهاز، يجد العفن الظروف المثالية للنمو والتكاثر، خاصة في الفترات التي لا تُستخدم فيها الغسالة.

لإزالة العفن بفعالية، يُنصح ببدء العملية بتنظيف أختام الباب أولًا. استخدمي فرشاة قديمة أو قطعة قماش مبللة بمحلول من الماء والخل الأبيض بنسبة متساوية، وافركي الأختام برفق إزالةً للعفن المتراكم. بعدها، نظفي موزع المنظفات بنفس المحلول، وتأكدي من إزالة جميع البقايا من الشقوق الصغيرة.

ثالثًا، اسحبي مصيدة الوبر من الغسالة وشطفيها تحت ماء ساخن، ثم استخدمي فرشاة ناعمة لإزالة الألياف والعفن المتراكم فيها. رابعًا، أضيفي كوبًا من الخل الأبيض أو بيكربونات الصوديوم إلى درج المنظف، وشغّلي دورة غسيل بماء ساخن بدون ملابس. هذه الدورة تساعد على تطهير الأنابيب والحلقات الداخلية.

خامسًا، كرّري الخطوة السابقة باستخدام الخل الأبيض هذه المرة بدلًا من بيكربونات الصوديوم إن كانت الروائح لا تزال قائمة. سادسًا، انتظري حتى تبرد الغسالة تمامًا، ثم نظفي باقي الأجزاء بما في ذلك الأسطح الخارجية والداخلية باستخدام محلول الخل والماء.

سابعًا، شغّلي دورة غسيل نهائية بماء ساخن فقط دون إضافة منظفات، لضمان إزالة جميع آثار الخل. ثامنًا، اتركي باب الغسالة مفتوحًا لعدة ساعات بعد الانتهاء من التنظيف، مما يسمح بتهوية الجهاز بشكل كامل وتجفيف الرطوبة المتبقية.

تاسعًا وأخيرًا، لمنع عودة العفن، اتركي الباب مفتوحًا دائمًا بين استخدام وآخر، وامسحي أختام الباب بانتظام، وتأكدي من عدم ترك الملابس الرطبة بداخل الغسالة لفترات طويلة. كما ينصح بإجراء دورة تنظيف شهرية باستخدام الخل أو بيكربونات الصوديوم للوقاية من تراكم العفن مستقبلًا.