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خبر : القادسية ينهي تحضيراته بلقاء تجريبي أمام الرفاع البحريني

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
القادسية ينهي تحضيراته بلقاء تجريبي أمام الرفاع البحريني



وكالات /سما/

الرياض/سما- يلتقي فريق القادسية السعودي بنظيره الرفاع البحريني في لقاء تجريبي يوم الجمعة، بما يمثل اختتام المرحلة التحضيرية للموسم الرياضي الجديد.

وتعتبر هذه المواجهة التجريبية الأخيرة قبل انطلاق البطولة الرسمية، حيث سيدشن الفريق موسمه بمواجهة نادي الشباب يوم 13 أغسطس/آب الجاري على ملعب SHG أرينا في الرياض.

عاد فريق القادسية إلى الخيبر في 27 يوليو الماضي بعد الانتهاء من معسكره الإعدادي في مدينة جيرونا الإسبانية، حيث خاض ثلاث مباريات تجريبية خلاله.

وشهد المعسكر الإسباني لعب الفريق مباراتين أمام نادي جيرونا الإسباني ونادي أوفيدو الإسباني انتهتا بنتيجة تعادل سلبي، بينما خسر أمام فريق ليفاني برصيد 0-1.

وحقق القادسية انتصارًا في لقاء تجريبي محلي الأحد الماضي على حساب فريق هجر بنتيجة 5-1، مما يعكس تحسنًا في الأداء بعد الانتهاء من فترة التجارب الخارجية.

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#كرة القدم #القادسية #المملكة العربية السعودية

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