داليا جيرودي تحول الذكريات إلى إرث يُرتدى.. علامة لكِ تعيد صياغة المجوهرات الراقية

وكالات /سما/

أبوظبي/سما- تتجه صناعة المجوهرات الراقية نحو التصاميم الشخصية التي تحمل قيمة عاطفية تتجاوز جمالها الحرفي، وبرزت علامة لكِ Laki برؤية تنفرد بجعل كل قطعة حكاية تُروى وليست مجرد إكسسوار يُرتدى. أسست داليا جيرودي العلامة انطلاقاً من تجربة شخصية دفعتها إلى اكتشاف حاجة حقيقية لمجوهرات تُصمم حول الإنسان وتعكس ذكرياته وقيمه.

بدأت الفكرة عندما حاولت تصميم عقد بسيط يتوسطه رمز الكف من حجر المالاكيت الطبيعي. استغرقت وقتاً طويلاً في البحث عن المالاكيت الحقيقي، بعيداً عن البدائل التجارية. وعندما أنجزت القطعة أخيراً، لاحظت تفاعل الناس الإيجابي الذي أثبت أن الكثيرين يبحثون عن مجوهرات تحمل بصمة خاصة ومعنى عميق، لكنهم يفتقرون الوقت أو المعرفة أو الثقة لتصميمها بأنفسهم.

تقول جيرودي إنها تؤمن بأن المجوهرات الراقية يجب أن تكون شخصية وليست قطعة متكررة. اسم العلامة "لكِ" ليس مجرد اسم بل وعد: كل قطعة تُصمم خصيصاً للشخص الذي سيرتديها، وتحمل قصته وهويته الفريدة. جميع القطع المصممة حسب الطلب تحمل أسماء أصحابها، لأن التصميم ينتمي إليهم وإلى قصتهم وحدهم.

تبدأ عملية التصميم بالإنسان وليس بالمنتج. تتعرف جيرودي أولاً إلى المناسبة التي يحتفل بها العميل والتجارب التي مر بها، ما يجذبه من ألوان وأحجار، وكيفية رغبته في ارتداء القطعة في حياته اليومية. بعدها تترجم كل هذه العناصر إلى تصميم يجمع بين المرح والخلود بطريقة ناعمة وغير مباشرة.

تشدد على الالتزام التام بوعد القطعة الفريدة، فلا تعيد تنفيذ أي تصميم حسب الطلب سبق أن صممته، ولا تنسخ أعمال مصممين آخرين. الهدف دائماً ابتكار قطعة أصلية تعكس هوية صاحبها بشكل لا يشبه أحداً غيره.

بالنسبة لجيرودي، تبدو الأحجار الكريمة وكأنها كائنات حية لكل حجر شخصيته الخاصة. اللون يحمل مشاعر وذكريات وطاقة لا يستطيع المعدن وحده التعبير عنها. تفضل الأحجار الطبيعية لأنها لا تتشابه أبداً وفيها طابع فريد. في كثير من الأحيان يكون الحجر نفسه نقطة البداية للتصميم، إذ يحدد لوحة الألوان والأجواء والرمزية التي تُبنى عليها القطعة.

ترى أن المجوهرات العصرية تتمحور حول الفردية والنية الصادقة. لم تعد وسيلة لإظهار المكانة الاجتماعية بقدر ما أصبحت وسيلة للتعبير عن الشخصية. الناس ملّوا رؤية التصاميم نفسها تتكرر في كل مكان وأصبحوا يبحثون عن قطع تحمل معنى خاصاً.

تعتبر أن المجوهرات الحديثة يجب أن تكون أشبه بإرث عائلي يُصنع منذ اليوم؛ قطعة صُممت بعناية واختيرت لسبب وصُنعت لتتجاوز صيحات الموضة. تستمد جيرودي إلهامها من الإمارات التي تجمع بين التراث والحداثة، وتتميز بتقدير كبير للحرفية والذهب والأحجار الكريمة، إلى جانب انفتاح واضح على العلامات المستقلة والأصوات الإبداعية الجديدة.

خلال السنوات الخمس المقبلة، تطمح جيرودي إلى افتتاح استوديو خاص يعمل بنظام المواعيد، ليكون مساحة متكاملة للتجربة والإلهام. تتخيل مكاناً يستطيع فيه العملاء مشاهدة التصاميم واستكشاف الأحجار الكريمة الطبيعية والشعور بالإلهام قبل بدء رحلة التصميم.

إلا أن طموحها يتجاوز صناعة المجوهرات؛ تريد أن يصبح الاستوديو موطناً لمجتمع لكِ يجتمع فيه عشاق التصميم والحرفية وفن السرد من خلال جلسات خاصة لمشاهدة الأحجار وعروض حصرية ولقاءات صغيرة تحتفي بالإبداع. تتمنى أن تتحول علامة لكِ من مجرد عملية شراء إلى تجربة متكاملة ومجتمع يجمع أشخاصاً يؤمنون بجمال التصميم وفن صناعة المجوهرات.