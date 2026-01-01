فنلندا تمنح أول ترخيص عالمي لمستودع دفن الوقود النووي المستنفد

وكالات /سما/

هلسنكي/سما- أعطت السلطات الفنلندية الضوء الأخضر لتشغيل أول مستودع في العالم متخصص في التخلص النهائي والدائم من الوقود النووي المستهلك، بعد أن أعلن المركز الفنلندي للإشعاع والسلامة النووية منح الترخيص اللازم لبدء العمليات.

وأفادت التصريحات الرسمية أن المركز قدّم توصيته بدعم ترخيص تشغيل منشأة التخلص النهائي من الوقود النووي المستهلك، لكن المشروع لا يزال بانتظار حصوله على موافقة نهائية من وزارة العمل والتنمية الاقتصادية الفنلندية، التي أفادت بأنها تعمل حاليًا على إعداد الترخيص النهائي لتشغيل المنشأة.

يقع المستودع المسمى «أونكالو» بالقرب من محطة أولكيلوتو للطاقة النووية، على بُعد حوالي 240 كيلومترًا من العاصمة هلسنكي. وهو يمثل مشروعًا عالميًا فريدًا من نوعه، إذ أنه أول منشأة متخصصة في التخزين الجيولوجي العميق للنفايات النووية بطريقة دائمة، حيث يُتوقع أن تحافظ على النفايات المخزنة بأمان لمدة تصل إلى حوالي 100 ألف عام.

وفقًا لمواصفات المشروع، سيتم وضع الوقود النووي المستنفد داخل حاويات مصنوعة من الحديد الزهر، ثم تُغلّف هذه الحاويات بطبقة حماية من النحاس لمنع تأثير التآكل والتدهور على مدار الزمن. وبعد إعداد الحاويات بهذه الطريقة، ستُنزل إلى آبار دفن عميقة تقع على عمق يتجاوز 400 متر تحت سطح الأرض.

تقدمت شركة «بوسيفا» الفنلندية، المسؤولة عن إدارة وتطوير المشروع، بطلب رسمي للحصول على ترخيص تشغيل منشأة التخزين، وحددت المدة المطلوبة لتشغيل المنشأة حتى نهاية عام 2070، أي لحوالي أربعة عقود ونصف من الآن.

يأتي هذا الإجراء الفنلندي في سياق عالمي متنامٍ من اهتمام الدول بإيجاد حلول آمنة وطويلة الأمد للتعامل مع النفايات النووية الناتجة عن محطات الطاقة النووية. فقد أثارت قضايا التعامل مع هذه النفايات اهتمامًا دوليًا متزايدًا، حيث عبّرت حكومات وجماعات بيئية عن مخاوفها بشأن مختلف المشاريع المتعلقة بإدارة النفايات النووية على المستوى العالمي.