مؤشرات وول ستريت تقترب من أعلى مستوياتها بدعم الأرباح القوية وتراجع النفط

وكالات /سما/

نيويورك/سما- تابعت الأسهم الأميركية اتجاهها الصعودي نحو مستويات قياسية يوم الثلاثاء، حيث استمرت نتائج الشركات الكبيرة في تجاوز توقعات المحللين، فيما أسهم الانخفاض الحاد في أسعار النفط في تخفيف الضغوط على السوق.

رفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسبه بنسبة 0.6 في المائة متجهًا لتحقيق أعلى مستوى إغلاق منذ بداية الصيف، بينما قفز مؤشر داو جونز الصناعي 658 نقطة أي بنسبة 1.2 في المائة متخطيًا الرقم القياسي السابق. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.1 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

قادت شركة بالانتير تكنولوجيز الموجة الصعودية بارتفاع سهمها 19.8 في المائة بعد إعلان رئيسها التنفيذي أليكس كارب عن نمو إيرادات بنسبة 93 في المائة في الربع الأخير على أساس سنوي. أضافت الشركة أنها حققت أرباحًا فاقت التنبؤات وعدلت توقعاتها لإجمالي إيرادات عام 2026 نحو الأعلى.

كاتربيلر المتخصصة في تصنيع المعدات الثقيلة رفعت سهمها 10.5 في المائة بعد نشر نتائج تجاوزت التوقعات للربع الأخير. للمرة الأولى في تاريخها جاوزت المبيعات 20 مليار دولار خلال ربع واحد، وأرجع الرئيس التنفيذي جو كريد المكاسب إلى قوة الطلب العالمي وتراكم الطلبيات في قطاعاتها الرئيسية.

تتوقع بيانات فاكت سيت نموًا في ربحية السهم بـ 50 في المائة للشركات المدرجة في ستاندرد آند بورز 500 خلال الربع الأخير مقارنة بالعام السابق، وهو الأقوى منذ الربع الثاني من 2021 عندما تعافى الاقتصاد من صدمة كوفيد-19.

في أسواق الطاقة انخفض خام برنت 4.2 في المائة إلى 80.29 دولار للبرميل بعد تحول مشاعر السوق من الخوف إلى التفاؤل. شهد النفط تذبذبات حادة خلال يوليو تراوحت بين 72 و102 دولار للبرميل وسط عدم يقين بشأن حركة الناقلات في المنطقة.

ساعد تراجع أسعار الخام على خفض عوائد السندات مما خفف الضغوط الاقتصادية. انخفض عائد سندات الخزينة الأميركية لعشر سنوات إلى 4.63 في المائة من 4.70 في المائة يوم الاثنين و4.75 في المائة نهاية الأسبوع السابق، لكنه يبقى أعلى بكثير من 3.97 في المائة قبل اندلاع التوترات مع إيران.

عالميًا ارتفعت معظم المؤشرات بشكل طفيف في أوروبا وآسيا. مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي قفز 1.6 في المائة بعد انخفاض 5.1 في المائة سابقًا وارتفاع حاد 17.9 في المائة خلال اليومين السابقين، محركًا من قبل شركات الرقائق مثل سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس المرتبطة بموجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

حافظت أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية على صعودها في وول ستريت؛ ارتفعت إنفيديا 2.4 في المائة، وميكرون تكنولوجي 6.9 في المائة، وبرودكوم 4.7 في المائة، من بين أبرز الداعمين لمكاسب ستاندرد آند بورز 500.

اقرأ أيضًا: