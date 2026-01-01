توتنهام يدخل سباق التنافس على ضم فيران توريس

وكالات /سما/

برشلونة/سما- استفسر نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن إمكانية التعاقد مع الدولي الإسباني فيران توريس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما أفاد موقع "تيمتوك" المتخصص بأنباء الرياضة.

يمضي توريس عامه الأخير في عقده مع برشلونة، وأبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني. وفي الوقت الذي يستعد فريقه لتجديد عقده بصيغة تتماشى مع سلم الرواتب الحالي، يشعر اللاعب أنه يستحق تقديرًا أفضل من جانب الإدارة.

وتصدرت باريس سان جيرمان السباق على ضم توريس، حيث تسعى الفرقة الباريسية إلى إتمام صفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو. ويُعتبر هذا الخيار الأقرب للاعب في الوقت الحالي بحسب المصادر.

غير أن دخول توتنهام إلى السباق يزيد الخيارات أمام اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، الذي عبّر رغبته في العودة للعب في الدوري الإنجليزي من جديد، بعد رحيله عن فالنسيا في السنوات الماضية.

وكان برشلونة قد حاول تدعين خط هجومه هذا الصيف بضم عديد من الأسماء، لكنه فشل في استقطاب إيلي جونيور كروبي من بورنموث وفيكتور أوسيمين من غالطة سراي بسبب مطالب مالية عالية. ولذلك فإن استبقاء توريس يبقى أولويةً للإدارة الكتالونية وسط انشغالها بمحاولة ضم جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد.

ستكون الأسابيع القادمة حاسمةً في تحديد مستقبل توريس، حيث يملك اللاعب اليد العليا في اختيار قرار رحيله أو بقاؤه مع الفريق الذي يدافع عنه، خاصة مع انشغال برشلونة بملفات أخرى.

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