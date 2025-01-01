تقرير : إيران على اعتاب السيطرة على أهم ممر في العالم

تقترب ايران وعُمان من التوصل إلى اتفاق تاريخي قد يُفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية. إلا أن تقريراً نشرته صحيفة نيويورك تايمز يُشير إلى أن هذا الحل الوسط الناشئ قد يُكلّف طهران ثمنا جيوسياسياً باهظاً، إذ سيمنحها السيطرة على الممر المائي الدولي، وهو إنجاز استراتيجي هام لم تستغله إيران قبل الحرب.

بحسب مصادر أمريكية وإيرانية مطلعة على التفاصيل، ينص الاتفاق المرتقب على أن السفن المتجهة إلى الخليج العربي ستمر عبر قناة ملاحية تخضع لرقابة إيرانية مشددة، بالقرب من سواحلها. في المقابل، ستسلك السفن المغادرة للخليج طريقاً ملاحياً بالقرب من سلطنة عُمان.

يؤكد مسؤولون في طهران أنه على الرغم من عدم فرض أي "رسوم عبور" رسمية، فإن الاتفاقية ستتضمن "رسوم خدمة" لتغطية الآثار البيئية، وأمن سفن الشحن وناقلات النفط، وتكاليف الموظفين.

وسيتم تقسيم العائدات بالتساوي بين البلدين. في المقابل، سارع مسؤول أمريكي إلى نفي هذه الادعاءات، مدعياً أن الوصف الإيراني "غير دقيق"، وموضحاً أن أي مسار مؤقت لن يتطلب موافقة إيران ولن يتضمن أي رسوم.

بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قد يحل هذا الاتفاق إحدى أكثر مشاكله السياسية إلحاحاً، ألا وهي استعادة حرية الملاحة. وقال ترامب في البيت الأبيض: "ستعرفون اليوم أو غداً، فالأمور ستتحرك بسرعة في أحد الاتجاهين. الأمر ليس معقداً للغاية".

بحسب قوله، ستكون المرحلة الأولى فتح المضائق، والمرحلة الثانية تفكيك البرنامج النووي. إلا أن إيران، من جانبها، تُصرّ على إبقاء المضائق مغلقة حتى ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري عن موانئها في الخليج، ويعود البلدان إلى خطة النقاط الأربع عشرة المتفق عليها في مذكرة إسلام آباد.

وتشير مصادر عديدة إلى أن الولايات المتحدة قد تُخفف الضغط الاقتصادي إذا وافقت على استثناءات من العقوبات تسمح لإيران ببيع النفط بشكل قانوني.

بالتزامن مع المحادثات بشأن مضيق هرمز، يمنح الاتفاق الأطراف 60 يومًا لاستئناف المحادثات حول مستقبل مخزون إيران من اليورانيوم، الذي يضم 11 طنًا، منها حوالي نصف طن قريب من النوع المستخدم في الصناعات العسكرية.

وتطالب الولايات المتحدة بتخفيف تركيز اليورانيوم ونقله إلى دولة أخرى. وعلى الرغم من الخطة المتفائلة التي وقعها الرئيس ونائبه جيه. دي. فانس في منتصف يونيو ، يتوقع مسؤولون في واشنطن أن تُؤجل المحادثات، إن بدأت أصلًا، إلى ما بعد الخريف.

يشكك البعض في جدوى التوصل إلى اتفاق نووي متجدد، ويقدرون أن ترامب سيعلن ببساطة أن المخزونات النووية ستظل مدفونة تحت أنقاض الغارة الجوية الأمريكية في يونيو 2025.

يتزايد التشكيك في الاتفاق داخل البنتاغون. ويخشى كبار المسؤولين الأمريكيين أن يكون بمثابة استسلام للإيرانيين، لا سيما في ضوء حقيقة أن الطريق العماني مليء بالألغام التي ستتطلب تنسيقاً مستمراً مع الحرس الثوري لضمان الملاحة الآمنة.

وعلى الرغم من ذلك، ألغى الرئيس ترامب مرتين خلال الأسبوعين الماضيين خطط قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر، لقصف مكثف لمواقع الإطلاق الإيرانية وغيرها من الأهداف العسكرية، في محاولة يائسة لإبقاء الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاق.

أوضح مهدي محمدي، كبير مستشاري الفريق الإيراني المفاوض، عبر التلفزيون الرسمي، أن المحادثات مع عُمان تُجرى بمعزل عن الحرب مع الولايات المتحدة. كما اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك خطة السلام باستهداف سفن قرب عُمان، وهو ما تزعم طهران أنه دفع سفنها إلى إطلاق النار عليها.