جرافات الاحتلال تهدم مدرسة شعب البطم بمسافر يطا

الخليل /سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، غرفتين في مدرسة شعب البطم بمنطقة مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، بعد محاصرة المدرسة ومنع المواطنين من الاقتراب منها.

وأفاد موثق الانتهاكات في مسافر يطا أسامة مخامرة، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، فرضت طوقاً حول المدرسة ومنعت الأهالي والطواقم من الوصول إليها، قبل أن تشرع بعملية الهدم.

وأضاف، أن الجرافة هدمت غرفتين داخل المدرسة، إحداهما مخصصة للإدارة والأخرى للمعلمين، ما ألحق أضراراً بمرافق المدرسة وأثر على سير العملية التعليمية.

ويأتي هذا الهدم في سياق الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف المؤسسات التعليمية في مسافر يطا، وسط دعوات لوقف الانتهاكات التي تطال المدارس، وضمان حماية حق الطلبة في التعليم.