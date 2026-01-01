"واللا" العبري : مصر تضغط لإعادة فتح معبر رفح لمرور البضائع وتل ابيب ترفض

القدس المحتلة/سما/

تسعى مصر جاهدة لفتح معبر رفح أمام مرور البضائع دون تفتيش إسرائيلي.

وعلّق مصدر عسكري اسرائيلي على التصريحات الواردة من القاهرة قائلاً: "إن المؤسسة الأمنية والقيادات السياسية تتخذ موقفا موحدا تجاه الأمريكيين ومبعوث حكومة السلام، نيكولاي ملادينوف، وهو عدم السماح بدخول البضائع إلا عبر معبر كرم ابو سالم لا مجال للمساومة في هذا الشأن. الموقف واضح ولا نية لتغييره".

ونقل موقع واللاه العبري عنمصدر عسكري آخر أن"من أهم الدروس المستفادة من أحداث 7 أكتوبر مسألة التهريب إلى قطاع غزة فوق الأرض وتحتها وفي المجال البحري. لقد عملوا لسنوات بعلم المؤسسة الأمنية، وليس بدون علمها."

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك يبذلان جهودا جبارة للتصدي لمحاولات حماس وغيرها من المنظمات لتهريب مواد ذات استخدام مزدوج، ومعدات عسكرية، وأسلحة، وذخائر إلى قطاع غزة، بما في ذلك سلع للمقايضة بهدف تهريب الأموال إلى القطاع.

وأكد المصدر أن مصر استفادت في الماضي من نظام ضريبي لدخول وخروج البضائع من قطاع غزة، بما في ذلك عند المعابر المختلفة من قناة السويس عبر سيناء إلى رفح، ما كان يدرّ ملايين الدولارات شهرياً.منذ قرار إغلاق معبر رفح والسماح بدخول البضائع فقط عبر معبر كرم ابو سالم- تحت المسؤولية الإسرائيلية وخاضعة للتفتيش من قبلنا انخفضت عائدات مصر بشكل كبير.

وكما ذُكر، يدخل قطاع غزة يومياً نحو 600 شاحنة من إسرائيل ومصر، بالإضافة إلى بضائع قادمة من ميناء أسدود والأردن، تخضع لتفتيش دقيق عند معبر كرم ابو سالم .