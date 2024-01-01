فولهام يضم غارسيا وبالاسيوس من ريال مدريد

وكالات /سما/

لندن/سما- أعلن فولهام الإنجليزي، اثنين أغسطس/آب، توقيع عقود مع لاعبين من ريال مدريد، هما المهاجم غونزالو غارسيا وصانع الألعاب سيزار بالاسيوس، بموجب اتفاقيات تمتد خمسة مواسم.

ينضم اللاعبان إلى مدربهما السابق ألفارو أربيلوا، الذي تولى قيادة فولهام في يوليو الماضي بعد مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم السابق.

وسجل غارسيا (22 عاماً)، خريج أكاديمية ريال مدريد، 13 هدفاً في 51 مباراة مع الفريق الملكي عبر مختلف المسابقات. وفاز باللاعب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني عام 2024، وحقق ثمانية أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 39 مباراة الموسم الماضي.

أما بالاسيوس (21 عاماً) فوقّع عقداً يمتد حتى يونيو 2031 مع خيار تمديد إضافي لعام واحد. وخاض سبع مباريات مع الفريق الأول للملكي في النصف الثاني من الموسم السابق، بعد أن فتح له أربيلوا الفرصة منذ أول مباراة له مدرباً للفريق الأول.

لم تُعلن القيمتان الرسميتان للصفقتين، لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أن فولهام دفع حوالي 34 مليون جنيه إسترليني (نحو 45 مليون دولار) لضم غارسيا، وحوالي 8.5 ملايين إسترليني لضم بالاسيوس.

يستهل فولهام موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام تشيلسي في الرابع والعشرين من أغسطس الجاري.

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