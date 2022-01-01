فرقة كايروكي تطرح ألبوم جديد ينتقد المادية والاستهلاك

وكالات /سما/

القاهرة/سما- عادت فرقة «كايروكي» بقيادة الفنان أمير عيد إلى الساحة الغنائية بطرح ألبومها الجديد «سوبرنوڤا» عبر منصة يوتيوب، ليشكل محطة فنية جديدة تستعيد طاقة التسعينيات وأسلوبها المميز.

يأتي هذا الألبوم استمراراً طبيعياً لمسار الفرقة الفني الذي امتد منذ إصدار ألبوم «روما» عام 2022، لكنه يحمل هذه المرة بصمة نقدية واجتماعية حادة، تظهر بجلاء في أغنية «تاتا تاتا» التي كتب أمير عيد كلماتها بنفسه. استخدمت الفرقة في هذا العمل استعارات رمزية عميقة للتعبير عن رفضها للمادية السطحية والعلاقات الاستهلاكية المعاصرة.

اتخذت الأغنية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيارات تسلا نماذج للبريق الخادع والاستهلاك الفج، بينما احتفت بقيم البساطة والأصالة من خلال رمز سيارة «لادا» الروسية. تدعو الرسالة الفنية إلى التخلي عن ضغوط السرعة والحياة الحديثة المرهقة، والبحث بدلاً منها عن الهدوء والمعنى الإنساني الحقيقي.

على الصعيد التقني، تسلم شريف مصطفى الإنتاج الموسيقي والمكساج للأغنية بمساندة أحمد متري كمنتج موسيقي مساعد. أضافت الفنانتان فاطمة أبو دومة وندى منير طبقة صوتية جمالية من خلال الكورال، مما أثرى النسيج الموسيقي للعمل وأكمل بناءه الفني.

تعكس كلمات الأغنية نقداً حاداً للعصر الحالي وقيمه السطحية: «فيش شخصية فيش كاريزما قلوب كئيبة ووشوش مبتسمة، عالم كئيب بس منور والناس واقفة بتتصور»، لتؤكد على التناقض بين المظهر والجوهر في المجتمعات المعاصرة. توضح الأغنية أيضاً الفجوة بين الثروة المادية والفراغ الروحي: «فلوس كتيرة ومنظرة نفوش فقيرة مقشفرة، لابسين ساعات لابسين ماركات بس الدماغ متأخرة».

يشكل ألبوم «سوبرنوڤا» محاولة من كايروكي لإعادة الاتصال بجمهورها من خلال رسالة فنية تجمع بين الجودة الموسيقية والمحتوى الاجتماعي الناقد، عائدة إلى استحضار روح موسيقية تتسم بالأصالة والعمق بعيداً عن السطحية والاستهلاك.