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الجزائر تنهي عقد بيتكوفيتش

خبر : انفصال الاتحاد الجزائري عن مدربه بيتكوفيتش بالتراضي بعد أداء متواضع في المونديال

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفصال الاتحاد الجزائري عن مدربه بيتكوفيتش بالتراضي بعد أداء متواضع في المونديال



وكالات /سما/

الجزائر/سما- أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الاثنين، إنهاء تعاقده مع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش بالتراضي، وأنهى بذلك مهمة الإداري على رأس الجهاز الفني لمنتخب الجزائر بعد أداء مخيّب في مونديال 2026.

تولى بيتكوفيتش البالغ من العمر 62 عاماً، ذو الأصول البوسنية، منصب المدرب في فبراير/شباط 2024 خلفاً لجمال بلماضي. وخاض الفريق تحت إشرافه 33 مباراة دولية حقق الفوز في 23 منها مقابل 5 خسائر و5 تعادلات قبل انهيار المشروع.

وقد جدد الاتحاد عقد بيتكوفيتش قبل انطلاق كأس العالم مباشرة ليمتد إلى 30 يونيو/حزيران 2028، غير أن الانفصال جاء بعد شهرين فقط من تمديد العقد. وأفاد الاتحاد أن "العلاقة بينه وبين بيتكوفيتsch وجهازه الفني انتهت رسمياً اليوم بالتراضي".

وأوضح الاتحاد في بيان له أنه يتقدم "بخالص الشكر إلى بيتكوفيتsch وكافة أعضاء طاقمه، نظير احترافهم والتزامهم وتفانيهم طوال 29 شهراً"، معبراً عن "بالغ تقديره للعمل المنجز".

وبلغ منتخب الجزائر تحت قيادة بيتكوفيتsch الأدوار الإقصائية في المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2014، مستفيداً من توسع البطولة لتشمل 48 منتخباً. إلا أن الفريق توقف في دور الـ32 أمام نظيره السويسري بنتيجة 0-2.

كما لم يحقق "الخضر" النتائج المأمولة في كأس الأمم الأفريقية في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث ودعوا البطولة من الدور ربع النهائي بهزيمة أمام نيجيريا بنفس النتيجة 0-2.

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#كرة القدم #الاتحاد الجزائري #كأس العالم

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