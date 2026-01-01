أرامكو تتصدر مؤشرات الأداء برباح تتجاوز التوقعات

وكالات /سما/

الرياض/سما- حققت شركة أرامكو السعودية نتائج مالية قياسية في الربع الثاني من العام الجاري، مدعومة بارتفاع أسعار النفط العالمية في ظل التوترات الإقليمية، وتفوقت بذلك على توقعات المحللين المالييين.

أعلنت الشركة عن تحقيق صافي ربح بلغ 121.5 مليار ريال، بما يعادل حوالي 32.4 مليار دولار أمريكي، مسجلة نموًا بنسبة 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتجاوزت بذلك توقعات المتخصصين في السوق المالية.

شهدت إيرادات الشركة ارتفاعًا بنسبة 19% خلال الربع الثاني على أساس سنوي، لتصل إلى 450.77 مليار ريال، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أداء أسهمها في البورصة.

قررت إدارة أرامكو توزيع أرباح أساسية بقيمة 82 مليار ريال عن الفترة المذكورة، بواقع 33 هللة للسهم الواحد، مكافأة للمستثمرين على الأداء القوي.

استجاب السهم لنتائج الشركة الإيجابية بارتفاع نسبته 0.29%، ليغلق عند سعر 27.20 ريال سعودي بحلول الساعة العاشرة والثالثة والعشرين دقيقة بتوقيت موسكو.

اقرأ أيضًا: