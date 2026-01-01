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نتنياهو للعالم: افتحوا أبوابكم أمام سكان غزة الراغبين في المغادرة

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو للعالم: افتحوا أبوابكم أمام سكان غزة الراغبين في المغادرة



القدس المحتلة/سما/

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى المجتمع الدولي دعا فيها الدول المختلفة إلى استقبال سكان من قطاع غزة، معتبراً أن العديد منهم يرغبون في مغادرة القطاع إذا أُتيحت لهم الفرصة لذلك.

وقال نتنياهو إن على الدول الراغبة في المساعدة أن تفتح أبوابها أمام الفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى أن سكان القطاع يجب أن يمتلكوا حرية اختيار وجهتهم ومستقبلهم. وأضاف أن إسرائيل تعمل على إيجاد ترتيبات تتيح للراغبين في المغادرة القيام بذلك.

وأثارت تصريحات نتنياهو ردود فعل متباينة، في ظل استمرار الجدل حول مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، حيث ترى أطراف فلسطينية ودولية أن أي مقترحات تتعلق بخروج سكان القطاع يجب أن تكون طوعية وتحترم حقوق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، فيما ترفض جهات فلسطينية ما تعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد.

وتأتي هذه التصريحات وسط نقاشات دولية متواصلة بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة وآليات إعادة الإعمار وإدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.

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