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خبر : نيوم يضم الدولي الأردني مهند أبو طه وخالد الرماح

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيوم يضم الدولي الأردني مهند أبو طه وخالد الرماح



وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن نادي نيوم السعودي عن ضم الدولي الأردني مهند أبو طه (23 عاماً) بعد إتمام الإجراءات الإدارية للتعاقد، في خطوة لتعزيز موارد الفريق قبل بدء الموسم الجديد، وتعويضاً عن الرحيل المتوقع للظهير الأيسر فارس عابدي الذي بات قريباً من الانضمام لنادي الاتحاد.

يعتبر أبو طه أحد أبرز النجوم الأردنية الصاعدة، بفضل تميزه في لعب مركزي الظهير الأيسر والجناح الأيسر. شارك مع المنتخب الأردني في جميع لقاءات بطولة كأس العالم الأخيرة، حيث قدم أداءات تستحق الملاحظة أضافت لقيمته الفنية والسوقية.

خاض أبو طه عدة تجارب خلال مسيرته المهنية، حيث بدأ مع فريق الوحدات الأردني قبل أن ينتقل للعب مع الكرخ والقوة الجوية العراقيين، ثم جرب نفسه في الدوري السعودي مع نادي العروبة، قبل أن يلفت انتباه إدارة نيوم التي استحضرته بنجاح.

في الخطوة نفسها، أتم نيوم التعاقد مع خالد الرماح (21 عاماً)، الذي يشغل مركز الظهير الأيسر ويصنف ضمن الموهوبين الواعدين القادرين على الإسهام في الفريق الأول خلال الفترة المقبلة عبر المسابقات المختلفة. جاء التعاقد مع الرماح كانتقال حر.

أنجز نيوم الصفقتين بتكاليف مالية معقولة، في دلالة على توجه الإدارة نحو صياغة قائمة تجمع بين الجودة الفنية والكفاءة المالية، بهدف بناء فريق منافس محلياً وإقليمياً في المرحلة القادمة.

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#نيوم #مهند أبو طه #الدوري السعودي

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