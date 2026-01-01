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ماذا قال ترامب عن غزة و استقبال لاجئين فلسطينيين في اخر تصريحاته ؟؟ ..

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال ترامب عن غزة و استقبال لاجئين فلسطينيين في اخر تصريحاته ؟؟ ..



غزة / سما /

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالسيطرة على قطاع غزة والاستحواذ عليه لمنع عودة حركة حماس إليه، واصفا القطاع بأنه موقع مدمر بالكامل وسيجري هدم ما تبقى منه.

وأوضح ترامب في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام عالمية أن عملية إعادة إعمار القطاع قد تعهد إلى دول أخرى في الشرق الأوسط والعالم لتطوير أجزاء منه تحت إشراف أمريكي، لتحويله إلى منطقة يمكن للناس من مختلف أنحاء العالم المجيء والعيش فيها.

وفيما يتعلق باستقبال لاجئين فلسطينيين في الولايات المتحدة، أشار ترامب إلى أن المسافة بعيدة جدا عن بيئتهم وعائلاتهم، موضحا أنه قد ينظر في حالات فردية فقط، بينما يعتقد أن الفلسطينيين يفضلون البقاء في المنطقة المجاورة في مكان آمن يضمن لهم حياة جيدة، مضيفا أنهم لا يرغبون في العودة إلى غزة إلا لعدم وجود بديل لديهم.

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