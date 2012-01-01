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لبنان: توقيف السفير الفلسطيني السابق في بيروت بطلب من السلطة الفلسطينية

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: توقيف السفير الفلسطيني السابق في بيروت بطلب من السلطة الفلسطينية



رام الله / سما /

قال القضاء اللبناني امس الإثنين، إنه أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضدّه من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه.

ونفى دبور في تصريحات سابقة هذه الاتهامات، محملا ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مسؤولية الملاحقات القائمة بحقه.

وقال المصدر القضائي اللبناني "أصدر مدعي عام التمييز مذكرة توقيف بحقّ السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور الإثنين بعد استجوابه في النيابة العامة التمييزية".

وأضاف أن القضاء "حوّل الملف إلى مجلس الوزراء ليبلغ السلطة الفلسطينية أن دبور موقوف في لبنان، وطلب إرسال ملفه القضائي إلى لبنان من السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمه إليها عبر الحكومة اللبنانية".

وأشار المصدر الى أن الأجهزة الأمنية أوقفت دبّور بداية في نيسان/أبريل في مطار بيروت بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقّه من القضاء الفلسطيني، للاشتباه بضلوعه في قضايا فساد واختلاس أموال خلال توليه منصبه في بيروت بين العامين 2012 و2025. وأفرج عنه بعيد ذلك بموجب سند إقامة ومنع من السفر، قبل أن يمثل مجددا أمام القضاء.

وفي مقطع فيديو نشره على صفحته على منصة "فيس بوك" في أيار/مايو، نفى دبور الاتهامات، وندد بمحاولات لـ"تشويه سمعته".

وكان دبور قد اتهم في منشور على فيس بوك في الشهر الذي سبق، ياسر عباس بأنه "يستغل سطوته على الأجهزة الأمنية، وما يتمتع به من نفوذ داخل السلطة، لتسخيرها في تصفية حساباته الشخصية، والتي كان لي منها النصيب الأكبر... من خلال ملاحقتي بمذكرات توقيف من مكان إلى آخر".

وانتخب عباس، النجل الأكبر لرئيس السلطة الفلسطينية، عضوا في اللجنة المركزية، أعلى هيئة قيادية في فتح، في أيار/مايو الماضي، وذلك في ختام المؤتمر العام الثامن للحركة. وبدأ اسم عباس بالبروز على الساحة السياسية منذ تعيينه قبل نحو خمس سنوات في منصب "ممثل الرئيس الخاص".

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