الزمالك ينهي عقد المهاجم التونسي الجزيري بالتراضي

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلن نادي الزمالك المصري، مساء الاثنين 3 آب/أغسطس، التوصل إلى اتفاق مع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري على فسخ عقده بالتراضي والطريقة الودية.

وأكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، في بيان رسمي أن الزمالك يشكر الجزيري على ما قدمه للنادي خلال سنوات تمثيله قميص الفريق، متمنيًا له التوفيق في محطته الكروية القادمة.

أشار البيان إلى أن مجلس الإدارة قدّر الأسلوب الراقي الذي تم به إنهاء التعاقد مع الجزيري بحضور وكيله حازم فتوح، وما عكسه من إخلاص واحترافية من جانب اللاعب تجاه النادي.

وأوضح الزمالك أن الجزيري سيظل محل تقدير واحترام من جماهير النادي، لما تركه من بصمة حقيقية في صفوف الفريق خلال فترة التحاقه.

انضم الجزيري إلى الزمالك عام 2021 قادمًا من نادي المقاولون العرب، وشارك مع الفريق في تحقيق إنجازات كبرى، شملت الفوز ببطولة الدوري المصري ثلاث مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) مرة واحدة، وكأس السوبر الإفريقي مرة أخرى.