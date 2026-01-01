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أسواق الذهب والنفط

خبر : الذهب يرتفع مع توقعات انخفاض تضخم الطاقة

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الذهب يرتفع مع توقعات انخفاض تضخم الطاقة



وكالات /سما/

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين في بورصات التداول العالمية عقب إعلان إداري الولايات المتحدة عن فتح قنوات مفاوضات جديدة مع إيران، مما أعزز التوقعات بانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

بلغت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر (Comex) مستوى 4123.40 دولار للأونصة عند الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، محققة ارتفاعًا بنسبة 0.40%، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.59% إلى 4069.95 دولار للأونصة.

وفي السياق ذاته، أعلنت واشنطن أمس الأحد إلغاء عملية عسكرية كبيرة مستهدفة إيران بعد طلب من دول بالمنطقة التركيز على المفاوضات بدلًا منها، الأمر الذي انعكس مباشرة على أسواق الطاقة بانخفاض أسعار النفط بأكثر من 7%.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز مع إيران، موضحًا أن هذه الخطوة تمهد الطريق نحو اتفاق شامل يغطي برنامجها النووي.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، عقب إعلان ترامب عن محادثات مرتقبة مع إيران بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.

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#اقتصاد #أسواق #ذهب

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