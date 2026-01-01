  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

عودة فنية متوقعة

خبر : شيرين عبد الوهاب تحضر حفلها بالعلمين وسط آمال في التعافي النفسي

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شيرين عبد الوهاب تحضر حفلها بالعلمين وسط آمال في التعافي النفسي



وكالات /سما/

القاهرة/سما- عادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للواجهة الفنية، وأطلعت جمهورها مساء الأحد على استعداداتها لحفل غنائي جديد في مدينة العلمين، المقرر إقامته في السابع من أغسطس الحالي، بعد غياب امتد لفترة واجهت خلالها تحديات شخصية وقانونية متعددة.

نشر الملحن عزيز الشافعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من بروفات الحفل، تظهر الفنانة وهي تقدم الأغنية «اللي يقابل حبيبي»، مما أثار تفاعلاً إيجابياً واسعاً بين متابعيها. وصرح ناصر بجاتو، مدير أعمالها، بأن شيرين في أحسن حالاتها النفسية والصحية، وستقدم باقة متنوعة من أغنياتها القديمة والجديدة خلال الحفل. وروجت شيرين للحدث عبر حسابها على إنستغرام برسالة موجهة لجمهورها قالت فيها: «حبايب قلبي... أنتظركم في حفلنا الكبير في بورتو غولف العلمين».

وصف منظم الحفل ياسر الحريري شيرين بـ«ملكة المشاعر»، متوقعاً أن يكون حفل العلمين «الأقوى في حياتها»، مع حضور جماهيري كبير من دول عربية عديدة. غير أن الناقد الموسيقي المصري أحمد السماحي أعرب عن تحفظاته حول جاهزية الفنانة في الوقت الراهن، قائلاً إنها «غير مؤهلة حالياً للغناء على المسرح من الناحية النفسية والجسدية»، مؤكداً أن الأزمات التي تعرضت لها في السنوات الماضية أثرت عليها بشكل كبير.

أشار السماحي إلى أن الأغنيات التي طرحتها شيرين مؤخراً لم تكن في مستوى أدائها المعتاد، وحث على ضرورة التركيز على التعافي والابتعاد عما وصفه بـ«المعارك والمهاترات»، سواء الفنية أو الشخصية، مؤملاً أن تمر حفلة العلمين بسلام وتشهد ظهوراً قوياً لها. ويرى مراقبون أن عودة شيرين للحفلات المباشرة تمثل موضوعاً مهماً لجمهورها، خاصة أنها من المطربات البارزات على الساحة الفنية العربية.

فنياً، أصدرت شيرين عدة أعمال خلال الفترة الماضية منها أغنية «تباعاً تباعاً» وديو غنائي مع الفنان محمد حماقي بعنوان «بحرية»، إضافة إلى الأغنية الوطنية «غالية علينا يا بلدنا». وشكل ظهورها بمهرجان «موازين» المغربي في دورته السابقة آخر حضور مباشر لها على المسرح قبل هذا الحفل.

اقرأ أيضًا:

#شيرين عبد الوهاب #الفن المصري #الحفلات الغنائية

الأكثر قراءة اليوم

"العدّ التنازلي بدأ.. تحركات سعودية غير مسبوقة وتوقعات بمواجهة قد تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة"

مصادر عبرية : هذا ما طلبه ميلادنوف من نتنياهو خلال اجتماعهما اليوم ..

تقليص الهجمات وليس وقفها ..نتنياهو يتحفظ على خطة مجلس السلام حول غرة : لدي خلافات مع ترامب حول غزة ..

قائد عسكري "اسرائيلي" يعترف : ثلث الدبابات معطوبة وبعضها بدون محركات

الحرس الثوري الإيراني: استخدام صاروخ "حاج قاسم" لأول مرة في استهداف قواعد أمريكية بالأردن

دارسة بحثية من جامعة تل ابيب: إسرائيل تواجه موجة هجرة غير مسبوقة

إيران تدعو لتحالف أمني إسلامي جديد يضم تركيا والسعودية ومصر

الأخبار الرئيسية

دحلان على تواصل مباشر مع كوشنر... جهود مكثفة لتطبيق هدنة الـ14 يوماً في غزة

مسؤول في مجلس السلام: مصممون على تنفيذ خطة إنهاء سلطة حماس

الجيش الإسرائيلي يرد على دعوة ملادينوف بوقف الهجمات بقصف غزة وقتل فلسطينيين..

مجلس السلام: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة مشروط باستكمال تفكيك أسلحة حماس

الحرس الثوري الإيراني: استخدام صاروخ "حاج قاسم" لأول مرة في استهداف قواعد أمريكية بالأردن