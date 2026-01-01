شيرين عبد الوهاب تحضر حفلها بالعلمين وسط آمال في التعافي النفسي

وكالات /سما/

القاهرة/سما- عادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للواجهة الفنية، وأطلعت جمهورها مساء الأحد على استعداداتها لحفل غنائي جديد في مدينة العلمين، المقرر إقامته في السابع من أغسطس الحالي، بعد غياب امتد لفترة واجهت خلالها تحديات شخصية وقانونية متعددة.

نشر الملحن عزيز الشافعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من بروفات الحفل، تظهر الفنانة وهي تقدم الأغنية «اللي يقابل حبيبي»، مما أثار تفاعلاً إيجابياً واسعاً بين متابعيها. وصرح ناصر بجاتو، مدير أعمالها، بأن شيرين في أحسن حالاتها النفسية والصحية، وستقدم باقة متنوعة من أغنياتها القديمة والجديدة خلال الحفل. وروجت شيرين للحدث عبر حسابها على إنستغرام برسالة موجهة لجمهورها قالت فيها: «حبايب قلبي... أنتظركم في حفلنا الكبير في بورتو غولف العلمين».

وصف منظم الحفل ياسر الحريري شيرين بـ«ملكة المشاعر»، متوقعاً أن يكون حفل العلمين «الأقوى في حياتها»، مع حضور جماهيري كبير من دول عربية عديدة. غير أن الناقد الموسيقي المصري أحمد السماحي أعرب عن تحفظاته حول جاهزية الفنانة في الوقت الراهن، قائلاً إنها «غير مؤهلة حالياً للغناء على المسرح من الناحية النفسية والجسدية»، مؤكداً أن الأزمات التي تعرضت لها في السنوات الماضية أثرت عليها بشكل كبير.

أشار السماحي إلى أن الأغنيات التي طرحتها شيرين مؤخراً لم تكن في مستوى أدائها المعتاد، وحث على ضرورة التركيز على التعافي والابتعاد عما وصفه بـ«المعارك والمهاترات»، سواء الفنية أو الشخصية، مؤملاً أن تمر حفلة العلمين بسلام وتشهد ظهوراً قوياً لها. ويرى مراقبون أن عودة شيرين للحفلات المباشرة تمثل موضوعاً مهماً لجمهورها، خاصة أنها من المطربات البارزات على الساحة الفنية العربية.

فنياً، أصدرت شيرين عدة أعمال خلال الفترة الماضية منها أغنية «تباعاً تباعاً» وديو غنائي مع الفنان محمد حماقي بعنوان «بحرية»، إضافة إلى الأغنية الوطنية «غالية علينا يا بلدنا». وشكل ظهورها بمهرجان «موازين» المغربي في دورته السابقة آخر حضور مباشر لها على المسرح قبل هذا الحفل.

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