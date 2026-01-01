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شاهد الصور : أوغندا تدشن نصبا تذكاريا لشقيق نتنياهو الأكبر

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الصور : أوغندا تدشن نصبا تذكاريا لشقيق نتنياهو الأكبر



القدس المحتلة / سما /

دشن الجيش الأوغندي نصبا تذكاريا ليوناتان نتنياهو الشقيق الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قتل خلال عملية لتحرير الرهائن في أوغندا عام 1976.

وكشف قائد الجيش الأوغندي الجنرال موهوزي كاينيروغابا عن التمثال، الذي يظهر يوناتان نتنياهو حاملا بندقية هجومية، وقال إنه أمر بإقامة النصب تكريما لشجاعة الضابط. وحضر مراسم التدشين عدد من الإسرائيليين، بينهم رجل الأعمال باراك أورلاند.

وأضاف كاينيروغابا خلال المراسم: "لا يقف هذا النصب اليوم تخليدا لذكرى جندي متميز فحسب، بل تكريما أيضا للقيم التي جسدها، وهي الشجاعة في مواجهة الخطر، والالتزام الراسخ بحماية الأبرياء، والتفاني في أداء الواجب".

ويعد كاينيروغابا الابن الأكبر للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وينظر إليه على نطاق واسع بوصفه خليفته المحتمل.

ويقع التمثال خارج مبنى مطار مدينة عنتيبي، حيث قتل اللفتنانت كولونيل يوناتان نتنياهو برصاصة أثناء قيادته قوة كوماندوز إسرائيلية لتحرير 106 ركاب احتجزوا رهائن على متن طائرة تابعة لشركة "إير فرانس". وكان الجندي الإسرائيلي الوحيد الذي لقي حتفه خلال العملية.

وكان الخاطفون، وهما فلسطينيان وألمانيان، قد فصلوا عشرات الركاب اليهود والإسرائيليين عن بقية المسافرين، وهددوا بقتلهم إذا لم تطلق إسرائيل سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين.

وكان الرئيس الأوغندي الراحل عيدي أمين، الذي قطع العلاقات مع إسرائيل، من الداعمين للقضية الفلسطينية. وترتبط أوغندا وإسرائيل بعلاقات ودية.

 

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