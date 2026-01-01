هجوم على قاعدة أمريكية في الكويت وواقعة بحرية قرب عُمان

القدس المحتلة / سما /

شنّ الحرس الثوري الإيراني هجوما على قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت.

وقال ترامب الليلة الماضية: "غداً ستفهمون وضع المفاوضات، وستتقدم بسرعة - سيتم فتح مضيق هرمز".

أفادت التقارير بأن الهجوم نُفذ باستخدام ثلاث طائرات مسيرة. وذكرت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات قوية في الكويت، ونشوب حريق في وسط البلاد.

كما ذكرت وكالة أنباء تسنيم أن قاعدة أمريكية استُهدفت. ونُشرت لقطات للحريق الذي اندلع عقب الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن السلطات الكويتية لم تُصدر أي تعليق رسمي حتى الآن.

فيما قالت هيئة عمليات التجارة ‌البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة ⁠على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرقي خصب في سلطنة عمان، وذلك ‌بعد ⁠أن أبلغت سفينة شحن -عبر القناة 16 من ⁠موجات الراديو- عن تعرضها لإصابة ⁠بمقذوف مجهول.