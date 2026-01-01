مسؤول في مجلس السلام: مصممون على تنفيذ خطة إنهاء سلطة حماس

غزة / سما /

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تمسك "مجلس السلام" بتنفيذ خطته الميدانية القاضية بإنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة وتجريدها من السلاح، وذلك رغم التحفظات والمعارضة التي تبديها الحكومة الإسرائيلية تجاه بنود خارطة الطريق المطروحة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في مجلس السلام قوله إن تركيز الهيئة ينصب في الوقت الحالي على الآليات التنفيذية الكفيلة بنقل الخطة إلى مرحلة التطبيق، رافضا توجيه أي انتقاد مباشر للمواقف الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن تحفظه على المسار الحالي للتجرد من السلاح.

وأوضح المسؤول أن الخطة توفر مسارا عمليا لتحويل المشهد السياسي والأمني في قطاع غزة عبر إنهاء سلطة حماس وإلزامها بتسليم أسلحتها، مؤكدا أن هذه الخطوات تمثل المدخل الأساسي لتحسين الأوضاع المعيشية والحياتية للسكان في القطاع، إلى جانب تعزيز الأمن الإقليمي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل التباين المستمر حول ترتيبات المرحلة القادمة في قطاع غزة، حيث تبدي الحكومة الإسرائيلية معارضة للعديد من صيغ خوارط الطريق الدولية والإقليمية الخاصة بتجريد القطاع من السلاح وتصر على اشتراطات أمنية موسعة، بينما يؤكد مجلس السلام إصراره على مواصلة الجهود والدفع بنوده نحو التنفيذ الفعلي على الأرض.