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ابتكار دوائي روسي

خبر : شركة روسية تطور أدوية متقدمة لمحاربة الأمراض المستعصية

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة روسية تطور أدوية متقدمة لمحاربة الأمراض المستعصية



وكالات /سما/

موسكو/سما- تُعتبر شركة آر فارم من أبرز الكيانات الروسية العاملة في قطاع تطوير وتصنيع الأدوية المتخصصة، حيث تركز على إنتاج علاجات موجهة للأمراض المزمنة والمستعصية بما فيها السرطان وأمراض أخرى معقدة.

وتمتد نشاطات الشركة إلى ما وراء التطوير والإنتاج، حيث تعمل على توزيع منتجاتها على نطاق واسع وتوفير المعدات الطبية المرتبطة بها، مستفيدة من دعم حكومي ودولي يسهل وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية.

وتشهد جهود الشركة في مجال التصدير اهتماما متزايدا على المستوى الدولي، حيث تسعى إلى بناء قاعدة قوية للمنتجات الدوائية الروسية في السوق العالمية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في البحث والتطوير الدوائي.

#صناعة دوائية #روسيا #السرطان

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