محمد هنيدي ينعي شقيقه الأكبر هشام وإلغاء العرض الخاص للجواهرجي

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلن الفنان المصري محمد هنيدي الإثنين عن وفاة شقيقه الأكبر هشام بعد إصابته بأزمة صحية، حيث نشر رسالة نعى فيها شقيقه قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة شقيقي الأكبر هشام، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، العزاء يقتصر عند صلاة الجنازة".

وقررت الشركة المنتجة لفيلم "الجواهرجي" إلغاء العرض الخاص للفيلم الذي كان مقررًا في السادس من أكتوبر مساء الإثنين احترامًا لظروف الفنان وأسرته عقب وفاة شقيقه.

يشارك هنيدي في بطولة "الجواهرجي" إلى جانب الفنانة منى زكي، وهو الفيلم الذي يجمعهما مجددًا بعد 28 سنة على مشاركتهما في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ويضم العمل أيضًا لبلبة وأحمد صلاح السعدني وتارا عماد وباسم سمرة.

من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، والفيلم يسرد قصة زوجين يقررتان اللجوء إلى استشاري في العلاقات الزوجية لتجنب الطلاق للمرة الثالثة، ومن المقرر انطلاق عروضه في دور السينما المصرية في 5 آب/أغسطس الجاري، وفي دور العالم العربي اعتبارًا من 6 آب/أغسطس.

يعتبر هنيدي أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، وقدم على مدار أكثر من ثلاثة عقود مجموعة من الأفلام الناجحة منها "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"عسكر في المعسكر".