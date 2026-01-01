  1. الرئيسية
  2. هو وهي

الفن والسينما

خبر : محمد هنيدي ينعي شقيقه الأكبر هشام وإلغاء العرض الخاص للجواهرجي

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد هنيدي ينعي شقيقه الأكبر هشام وإلغاء العرض الخاص للجواهرجي



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلن الفنان المصري محمد هنيدي الإثنين عن وفاة شقيقه الأكبر هشام بعد إصابته بأزمة صحية، حيث نشر رسالة نعى فيها شقيقه قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة شقيقي الأكبر هشام، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، العزاء يقتصر عند صلاة الجنازة".

وقررت الشركة المنتجة لفيلم "الجواهرجي" إلغاء العرض الخاص للفيلم الذي كان مقررًا في السادس من أكتوبر مساء الإثنين احترامًا لظروف الفنان وأسرته عقب وفاة شقيقه.

يشارك هنيدي في بطولة "الجواهرجي" إلى جانب الفنانة منى زكي، وهو الفيلم الذي يجمعهما مجددًا بعد 28 سنة على مشاركتهما في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ويضم العمل أيضًا لبلبة وأحمد صلاح السعدني وتارا عماد وباسم سمرة.

من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، والفيلم يسرد قصة زوجين يقررتان اللجوء إلى استشاري في العلاقات الزوجية لتجنب الطلاق للمرة الثالثة، ومن المقرر انطلاق عروضه في دور السينما المصرية في 5 آب/أغسطس الجاري، وفي دور العالم العربي اعتبارًا من 6 آب/أغسطس.

يعتبر هنيدي أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، وقدم على مدار أكثر من ثلاثة عقود مجموعة من الأفلام الناجحة منها "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"عسكر في المعسكر".

#محمد هنيدي #السينما المصرية #الجواهرجي

الأكثر قراءة اليوم

"العدّ التنازلي بدأ.. تحركات سعودية غير مسبوقة وتوقعات بمواجهة قد تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة"

"أكثر ما يرعبه".. السيناريو الذي يخشاه ترامب أكثر من أي شيء آخر بدأ يتضح

مصادر عبرية : هذا ما طلبه ميلادنوف من نتنياهو خلال اجتماعهما اليوم ..

تقليص الهجمات وليس وقفها ..نتنياهو يتحفظ على خطة مجلس السلام حول غرة : لدي خلافات مع ترامب حول غزة ..

مصر.. مشاهد الذعر تتصدر السوشيال ميديا لحظة وقوع زلزال السويس

من السيارات إلى الشوارع والخيام .. خروقات الاحتلال تحوّل غزة إلى ساحة دماء وتحصد 22 شهيدًا

قائد عسكري "اسرائيلي" يعترف : ثلث الدبابات معطوبة وبعضها بدون محركات

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي يرد على دعوة ملادينوف بوقف الهجمات بقصف غزة وقتل فلسطينيين..

مجلس السلام: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة مشروط باستكمال تفكيك أسلحة حماس

الحرس الثوري الإيراني: استخدام صاروخ "حاج قاسم" لأول مرة في استهداف قواعد أمريكية بالأردن

تقليص الهجمات وليس وقفها ..نتنياهو يتحفظ على خطة مجلس السلام حول غرة : لدي خلافات مع ترامب حول غزة ..

ترامب يقول إن على إيران أن تختار بين “اتفاق” أو “استسلام كامل”.. صحيفة “نيويورك تايمز” تسخر منه ..