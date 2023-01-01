وفاة عداءة أسترالية صاعدة ناتاشا وارد عن 21 عاما

وكالات /سما/

سيدني/سما- رحلت العداءة الأسترالية ناتاشا وارد عن عمر يناهز 21 عاما، وفقا لإعلان أصدرته هيئة ألعاب القوى في ولاية نيو ساوث ويلز ونادي ساذرلاند ديستريكت لألعاب القوى بصيغة بيان مشترك.

لم تُكشف تفاصيل سبب الوفاة حتى يوم الاثنين. وكانت وارد عداءة متميزة متخصصة في سباقات المسافات المتوسطة، حققت إنجازات رياضية برزت خلال مسيرتها الصاعدة.

خلال فترة الناشئات، حصلت وارد على ميدالية في بطولة مدارس نيو ساوث ويلز الشاملة لسباق 1500 متر. وتابعت نجاحاتها على مستوى السيدات، محققة ميدالية في بطولة UniSport الوطنية لنفس المسافة عام 2023، قبل أن تحقق الميدالية البرونزية الوطنية في بطولة UniSport لسباق 800 متر في أبريل الماضي.

وصفها بيان النادي والهيئة بأنها كانت "عضوا محبوبا للغاية في مجتمعنا"، مؤكدا أن "طيبتها وفرحتها وجدت طريقها إلى قلب كل من عرفها. تركت ابتسامتها الجذابة وحنانها الدافئ تأثيرا لا يُنسى في ألعاب القوى الأسترالية، وألهمت حماسها وعزيمتها زملاءها في التدريبات".

كانت وارد نشطة في المشهد الرياضي المحلي، حيث شاركت في بطولة أستراليا لألعاب القوى عام 2024، وتنافست بانتظام في سباقات التتابع الصيفية والشتوية تحت لواء ناديها.

وتذكر متابعو ألعاب القوى الأسترالية وارد بتعليقات مؤثرة نُشرت على منصات التواصل. شارك أحدهم موقفا جمعه بها قبل أسابيع قليلة من وفاتها، حيث عمَلت في متجر نايك ببيركينهيد. وصفها قائلا: "كانت هذه الشابة ذات المعرفة العميقة بتفاصيل أحذية الجري تخصص وقتها لمساعدة الآخرين، بدفء وطيبة قلب. لقد كنا نتبادل الابتسامة حين نلتقي، وكان حضورها وطباعها الجميلة لا تُنسى".

كانت وارد تدرس علوم التمارين الرياضية وعلوم الرياضة في جامعة ماكواري بمدينة سيدني، بحسب معلومات من حسابها على موقع LinkedIn.

جاءت وفاة وارد بعد شهور من فقدان المجتمع الرياضي الأسترالي للعداءة جيما ستابلتون المتخصصة في سباقات السرعة، التي توفيت عن 25 عاما في حادث دراجة نارية أثناء عطلة عائلية في تايلاند.

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