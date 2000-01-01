موسكو تستضيف منتدى الشباب الموهوبين في الفنون والثقافة

وكالات /سما/

موسكو/سما- تستضيف العاصمة الروسية موسكو خلال أيام قليلة فعاليات المنتدى الثقافي الدولي الخامس للأطفال، ضمن احتفاليات السنة الخاصة بوحدة شعوب روسيا. وستقام الفعاليات يومي 20 و21 من شهر أغسطس الحالي في قصر رواد موسكو الواقع بمنطقة فوروبيوفي غوري، الذي يعتبر ملتقى تقليديًا لالتقاء المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم.

أعلنت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا تفاصيل برنامج هذا العام للمنتدى خلال فعالية نظمتها في مركز ماكس للفنون، حيث سيكون محور الحدث موضوع الوحدة بين شعوب روسيا، وسيُركَّز على المشاريع المشتركة والإبداعات المشتركة التي تعكس غنى التراث الثقافي الروسي وتنوع تقاليده الفنية والحضارية.

يُتوقع أن يشارك في الدورة الحالية من المنتدى حوالي 1977 طفلًا ومراهقًا موهوبًا، تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، يأتون من 89 منطقة روسية إضافة إلى 17 دولة أجنبية. ويعكس هذا التنوع الجغرافي والعددي الطبيعة الدولية للحدث، حيث يتاح للمشاركين فرصة التفاعل والتبادل الثقافي على المستوى العالمي.

يضم برنامج المنتدى مشاركين من خلفيات فنية متعددة، يشمل الموسيقيين والفنانين التشكيليين والكتاب والمخرجين السينمائيين والمسرحيين بالإضافة إلى فناني السيرك. وينظم الحدث مسابقات ضمن ستة مجالات إبداعية أساسية هي: الموسيقى والرقص، والمسرح والسيرك، والسينما والرسوم المتحركة، والمتاحف والفنون الجميلة، والأدب والصحافة.

يتضمن البرنامج أيضًا مسابقة متخصصة لمبادرات الأطفال في مجال تطوير الثقافة والفنون، حيث يحصل المشاريع الفائزة على دعم مباشر من وزارة الثقافة الروسية لتنفيذ أفكارها الإبداعية وتطويرها.

وأكدت ليوبيموفا أن الهدف من المنتدى هو منح المشاركين "انطباعات ثرية ومعارف جديدة وفرصًا لاكتشاف إمكاناتهم الإبداعية"، مضيفة أن اللقاء يساعد المواهب الشابة على عرض قدراتها والتعرف على نماذج بارزة من الثقافة الروسية والعالمية، والتواصل مع نظرائهم من مختلف الدول، وكسب التوجيهات والخبرات من متخصصين معترف بهم في المجالات الفنية المختلفة.